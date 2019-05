Zumindest für einen der beiden Ladendiebe war es eine kurze Flucht (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Ein Ladendieb ist der Polizei am Dienstag in Brinkum-Nord ins Netz gegangen, wie diese vermelden kann. Den Beamten zufolge ereignete sich die Tat gegen 15.30 Uhr im Discounter an der Carl-Zeiss-Straße. Der 26-jährige Beschuldigte und ein weiterer, bislang unbekannter Täter betraten den Verbrauchermarkt mit einem mitgebrachten Trolley sowie einem Rucksack und verstauten größere Mengen Kaffee und Zahnpasta darin. An der Kasse wollten sie dann lediglich eine Pizza bezahlen. Als sie von der Kassiererin auf den Inhalt der Taschen angesprochen wurden, flüchteten sie. Der 26-Jährige konnte aber ganz in der Nähe von der Polizei festgenommen werden. Die Ware im Wert von 250 Euro wurde an der Kasse zurückgelassen.