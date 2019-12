Der Täter wollte Parfüm stehlen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Die Polizei hat am Sonnabendnachmittag einen bewaffneten Dieb in einer Parfümerie in Brinkum-Nord gestellt. Der nach Angaben der Polizei betrunkene Mann hatte in einem Markt für Kosmetika an der Bremer Straße vier Schachteln Parfüm in seine Jackentasche gesteckt und wollte damit das Geschäft verlassen. Die Ware hatte laut Polizei einen Wert von mehr als 280 Euro. Beim Durchsuchen des Mannes stießen die Beamten auf ein Messer. Eine weitere Überprüfung ergab einen Alkoholwert von 3,7 Promille. „Da ihm das nicht unmittelbar anzumerken war, wurde er vor Ort entlassen“, so die Polizei.