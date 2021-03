Mit den im Impfzentrum ausliegenden Broschüren möchte die Polizei möglichst viele Senioren erreichen, um sie vor Telefonbetrug zu schützen (Symbolbild). (Julian Stratenschulte)

Immer wieder geben sich Kriminelle am Telefon als Enkel, Polizeibeamte und Bankangestellte aus, um an Geld zu gelangen. Die Opfer sind häufig Senioren. Deshalb möchte die Polizeiinspektion Diepholz vor allem diese Altersgruppe aufklären und hat nun den Warteraum des Impfzentrums Bassum mit Infobroschüren bestückt. „Sie liegen dort zur freien Mitnahme aus“, sagt Thomas Gissing, Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz.

Wenn Senioren ins Visier von Betrügern geraten, würden andere Menschen in der selben Altersgruppe oft mit Unverständnis reagieren. „Wer darauf reinfällt, hat selber Schuld“, „Mir passiert so was nicht, da passe ich schon auf“ und „Steht doch alles in der Zeitung, da bin ich gut vorbereitet“, sind laut Gissing häufige Reaktionen. Die Frage, was wäre, wenn man selbst betroffen wäre, wie man dann reagiert, würde man sich aber oft nicht stellen.

„Hilfreich ist es tatsächlich, vorher schon innerhalb der Familie, mit seinen Angehörigen, darüber zu reden, was im Falle eines Falles zu tun ist“, sagt Gissing. Wichtig sei es, dass man, falls der Anrufer verlangt, nicht raten muss, wer am Telefon ist. Auch müsse man bei unbekannten Telefonnummern nicht zurückrufen. Und ganz wichtig: „Ich gebe niemals am Telefon Auskunft über meine Vermögensverhältnisse. Ich gebe auch niemals meine Personaldaten und meine Kontodaten am Telefon heraus“, betont der Polizeisprecher und fügt hinzu, dass die Beamten auch niemals unter der Telefonnummer 110 beim Bürger anrufen würden.

Eine Lösung sei, sich wenn möglich die Telefonnummer des Anrufers zu notieren. „Und das Gespräch beenden und bei der Polizei vor Ort beziehungsweise dem Enkel anrufen und nachfragen“, ergänzt Gissing. Ein Hinweis an die Polizei über einen derartigen Sachverhalt sei immer gut. „Sollte man Opfer einer derartigen Straftat geworden sein, sollte natürlich sofort eine Anzeigenerstattung erfolgen“, so der Polizeisprecher.

Diese und weitere Tipps hat die Polizei in der Broschüre zusammengefasst, die nun im Impfzentrum ausliegt. Die Beamten weisen außerdem auf eines ihrer Videos auf Youtube hin, in dem auch eine Geschädigte ihre Geschichte erzählt. Das Video ist unter der Adresse https://youtu.be/5-nnqmxqsow zu finden. Für Rückfragen steht das Präventionsteam der Polizeiinspektion Diepholz unter der Telefonnummer 05441/971-0 und per E-Mail an praevention(at)pi-dh.polizei.niedersachsen.de zur Verfügung.