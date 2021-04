In einem Fall trat ein alkoholisierter 17-Jähriger um sich (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe/Stuhr. Drei Feiern in Weyhe und Stuhr hat die Polizei am späten Sonnabend aufgelöst. Gegen 22 Uhr war zunächst an der Waldenburger Straße in Weyhe eine lautstarke Feier gemeldet worden. „Vor Ort konnten sechs Personen aus sechs unterschiedlichen Haushalten im Alter zwischen 20 und 33 Jahren angetroffen werden“, schildert Polizeisprecher Thomas Gissing. Zwei Frauen wollten über einen Balkon flüchten.

Kurze Zeit später waren der Polizei etwa 15 Jugendliche auf dem Schulgelände der Grundschule Heiligenrode gemeldet worden, die ohne Einhaltung der Abstandsregeln sowie Mund-Nasen-Bedeckungen Alkohol konsumieren sollten. „Bei Eintreffen der Beamten rannten alle Personen auseinander und flüchteten über den Schulhofzaun in das dahinter liegende Waldstück“, so Gissing. Zwei von ihnen konnte die Polizei stellen.

Auf dem Sportplatz in Heiligenrode wiederum trafen die Beamten weitere sieben Jugendliche aus verschiedenen Haushalten beim Grillen und dem Konsumieren von Alkohol an. Ein 17-Jähriger habe sich bei der Personenkontrolle äußerst aggressiv gezeigt und versucht, die Polizisten zu schlagen und zu treten. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er mit auf die Polizeiwache. „Hier griff er einem Polizisten ins Gesicht und trat um sich“, heißt es vonseiten der Polizei weiter. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der 17-Jährige seinen Eltern übergeben. Gegen sämtliche Beteiligten hat die Polizei Strafanzeigen gefertigt.