Landkreis Diepholz. Mehrfach ist die Polizei im Landkreis Diepholz im Verlauf des vergangenen Wochenendes Hinweisen zu Verstößen gegen die Corona-Regeln nachgegangen. So wurden etwa in der Nacht zu Sonntag sieben Personen aus mehreren Haushalten in einer Wohnung in Syke angetroffen. Gegen 3 Uhr traf die Polizei dann sogar zwölf Personen in einer Wohnung in Twistringen an. Auch in Stuhr und Martfeld haben die Beamten mehr als die erlaubte Anzahl von Menschen aus unterschiedlichen Haushalten vorgefunden, teilt die Polizei mit. In keinem der Fälle wurden die AHA-Regeln eingehalten. Die Angetroffenen erhielten jeweils Platzverweise und Anzeigen.

Darüber hinaus wurde der Polizei am Sonntag gegen 0.30 Uhr eine größere Gruppe Jugendlicher gemeldet, die in Heiligenrode, An der Wassermühle, randalierten. Beim Eintreffen der Streifenwagen flüchtete die gesamte Gruppe. Die Polizei konnte jedoch im Nahbereich noch fünf Jugendliche antreffen. Da jedoch keine Sachbeschädigungen vorlagen, wurden die Jugendlichen nach eingehender Belehrung wieder entlassen.

„Die Polizei wird auch weiterhin Hinweisen nachgehen und auch Kontrollen durchführen“, heißt es seitens der Polizei weiter. Verstöße würden dabei konsequent verfolgt werden. Außerdem fordert die Polizei noch einmal alle dazu auf, sich an die bestehenden Corona-Regeln zu halten und damit sich und andere zu schützen.