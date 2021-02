Die Polizei nahm mehrere Anzeigen auf (Symbolbild). (Björn Hake)

Barenburg. Die Polizei hat am Dienstag gegen 18.50 Uhr eine Party am Scharringhauser Wehr in Barenburg aufgelöst. Eine Polizeistreife traf elf Menschen vor Ort an, einige waren zuvor geflüchtet. „Abstände wurden nur unzureichend eingehalten und die Mund-Nasen-Bedeckung wurde gar nicht getragen“, schildert die Polizei. Die Partyteilnehmer erhielten Platzverweise und Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Vier zuvor geflüchtete Partygäste traf die Polizeistreife später am Renzeler Weg an. „Auch sie erhielten Platzverweise und müssen ein Bußgeld zahlen.“