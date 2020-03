Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. (Symbolbild) (Björn Hake)

Weyhe. Die Polizei hat am Sonntagabend gegen 18.50 Uhr einen 45-jährigen Bremer auf der Bremer Straße in Weyhe kontrolliert, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem war an dem Fahrzeug ein entwendetes Kennzeichen angebracht und das Auto nicht zugelassen. Laut Polizeibericht erwartet den Fahrer nun eine Reihe von Anzeigen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.