Wem gehört dieses Rad, das sichergestellt wurde? (PolizeI Diepholz)

Stuhr. Die Polizei in Stuhr ist auf der Suche nach dem Eigentümer eines womöglich gestohlenen Fahrrads. Am Dienstag kontrollierten Beamte um 5 Uhr morgens einen 33-jährigen Radfahrer aus Leeste, der laut Bericht widersprüchliche Angaben zu den Eigentumsverhältnissen machte. Aus diesem Grund stellten die Polizisten das Rad sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Beamten suchen nun nach dem Eigentümer des Rades der Marke Conway in schwarz mit Nabenschaltung. Besonders auffällig seien die orangefarbenen Lenkergriffe und der Kettenschutz. Eigentümer oder Zeugen bittet die Polizei, sich unter 04 21 / 5 62 05 00 zu melden.