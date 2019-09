Die Suche nach den Einbrechern blieb erfolglos (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Varrel. Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Klaus-Groth-Straße in Varrel haben am Donnerstagabend gegen 23.50 Uhr Einbrecher in ihrem Haus überrascht. Von Geräuschen aufmerksam geworden begaben sich zwei Bewohner aus der Wohnungstür in den Hausflur, berichtet die Polizei. Dort sahen sie zwei Männer, die unten im Hausflur standen. Die beiden Männer flüchteten unmittelbar, nachdem die Bewohner sie gesehen hatten. Die Polizei rückte sofort mit mehreren Streifenwagen an und suchte auch mit Unterstützung eines Hubschraubers nach den Einbrechern. Die Suche blieb allerdings erfolglos und die Täter konnten entkommen.