Mit solchen Corona-Schnelltests will die Senioren-Union des CDU-Kreisverbands erneute Einschränkungen in Alten- und Pflegeheimen bei einem weiteren Anstieg der Fallzahlen vermeiden. (Schackow/DPA)

Mit 19 Neuinfektionen und einem Inzidenzwert von nun 56,25 der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner sind die Corona-Zahlen im Landkreis Diepholz auch am Donnerstag weiterhin hoch. Da die Zahl der Infektionen derzeit schneller steigt als bisher, sind auch Verstöße gegen die aktuellen Vorschriften fast an der Tagesordnung, wie die Polizei mitteilt. Daher will sie ab sofort wieder stärker die Einhaltung der Einschränkungen, die im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus erlassen wurden, kontrollieren.

Dabei machen die kontrollierenden Beamten bei Verstößen und jeder sich bietenden Gelegenheit eindringlich auf die aktuelle Situation aufmerksam, wie Polizei-Sprecher Thomas Gissing berichtet. Wichtig hierbei sei die Einhaltung der sogenannten AHA-Regeln. Die Polizei kontrolliere die Abstandsregel und die Akzeptanz der Mund-Nasen-Maske und ahndet entsprechende Verstöße. „Wir alle sind aufgerufen, unsere Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.“ Die Kontrollen werden nun in den nächsten Tagen verstärkt, so dass alle Schutzregeln eingehalten werden.

Derweil ist die Zahl der Infizierten noch einmal gestiegen und liegt nun aktuell bei 130 Kreis-Bewohnern. Bislang überhaupt hat der Landkreis Diepholz 884 bestätigte Corona-Infektionen verzeichnet. Derzeit befinden sich 666 Kreis-Bewohner in Quarantäne. Dazu zählen sowohl alle bestätigten Fälle als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Testergebnis noch aussteht. 724 Menschen, bei denen Corona nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. 30 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit dem Virus verstorben. In den Kliniken des Landkreises Diepholz werden zurzeit vier Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Einer davon wird intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Die Senioren-Union im CDU-Kreisverband Diepholz fordert angesichts der steigenden Zahl der Neuinfektionen Corona-Schnelltests in Senioren- und Pflegeheimen. „Uns beunruhigen die steigenden Fallzahlen bei jungen Menschen“, erklärt der Kreisvorsitzende Uwe Schweers. „Sehr viele so infizierte jungen Leute haben auch Kontakte zu Älteren, die dann gegebenenfalls im Krankenhaus behandelt werden müssen." Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) habe gewarnt, dass bei einer vermehrten Infektion älterer Menschen mit einem Wiederanstieg von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen gerechnet werden müsse.

Mit den Schnelltests will die Senioren-Union erneute Einschränkungen in Alten- und Pflegeheimen bei einem weiteren Anstieg der Fallzahlen vermeiden. „Bei diesen Tests gibt es das Resultat nach wenigen Minuten“, sagt Schweers. „Bei den aufwändigeren PCR-Labortests dauert es dagegen einige Tage, bis ein Ergebnis vorliegt.“ Zwar seien die Schnelltests nicht so sicher wie die herkömmlichen Tests, im Zweifelsfall könne aber ein Anschlusstest Klarheit schaffen. Es sei laut CDU-Senioren nicht zumutbar für ältere Heimbewohner, wenn die Türen der Seniorenheime für Besucher wieder verschlossen bleiben. „Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, dass die Älteren in den Pflegeheimen ihre Angehörigen weitersehen und treffen können.“ Zeitgleich ruft die Senioren-Union auch noch einmal die Risikogruppen dazu auf, an der diesjährigen Grippeschutz-Impfung teilzunehmen. Dies sei gerade jetzt in der Corona-Krise besonders wichtig, um alle zusätzlichen Gefährdungen etwa durch die saisonale Grippe nach Möglichkeit auszuschließen.