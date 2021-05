Die Polizei empfiehlt, keine Bank- oder persönlichen Daten am Telefon herauszugeben (Symbolbild). (Björn Hake)

Landkreis Diepholz. Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Anrufen von falschen Bankmitarbeitern. In den vergangenen Tagen gingen vermehrt bei Bürgern Anrufe von Tätern ein, die vorgaben, ein Mitarbeiter einer Bank zu sein, teilt Polizeisprecher Thomas Gissing mit. Weiter würden die Betrüger behaupten, dass es Schwierigkeiten mit den Konten der Betroffenen beziehungsweise mit ihrem Onlinebanking gäbe. Im weiteren Gesprächsverlauf gelang es den Tätern offenbar, den Opfern nicht nur die Kontodaten sondern auch die TAN, also die für das Onlinebanking nötige Transaktionsnummer, zu entlocken. „Das Ziel der Täter liegt dabei auf der Hand: Nach Erhalt der Kontodaten erfolgt durch die Täter ein Zugriff auf das Konto, Bargeld wird transferiert“, so Gissing. Und weiter: „Wird man nach diesem Anruf nicht sofort skeptisch, ist das Geld in der Regel auch selten rückholbar.“ Wer seine Kontodaten einer fremden Person am Telefon übermittelt hat und im Anschluss nachdenklich werde, sollte umgehend seine Bank informieren, empfiehlt die Polizei. Nur so habe die Bank die Möglichkeit, die Transaktion zu stoppen beziehungsweise das Geld wieder zurückzubuchen.

Wichtig ist laut Polizei: „Geben Sie niemals Ihre Kontodaten, Ihre TAN, Ihre PIN und auch sonst persönliche Daten an (fremde) Personen telefonisch heraus.“ Die Bank frage derartige Daten nicht telefonisch ab. Angerufene sollten sich fragen, ob ihnen der Anrufer bekannt sei. Wer sich dabei unsicher sei, solle das Gespräch abbrechen mit dem Angebot, zur Klärung des Sachverhaltes persönlich bei der Bank vorbeizukommen. Auf eine „täterseitige angebotene Rückrufnummer“ sollten Angerufene „auf keinen Fall“ eingehen, so Gissing. „Gleiches gilt für eine Anfrage über das Internet.“ Wer einen derartigen Anruf bekommen hat, sollte nach Angaben der Polizei eine Anzeige erstatten. Diese und noch weitere Informationen zum Thema Missbrauch von Zahlkarten wie EC- und Kreditkarte gibt es außerdem im Internet unter www.polizei-beratung.de oder beim Präventionsteam der Polizeiinspektion Diepholz unter der Telefonnummer 05441/971107.