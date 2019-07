Schildkröte und Co. boten viel Fläche zum Klettern und Toben im Weyher Freibad. (Vasil Dinev)

Weyhe–Kirchweyhe. „Däpp, Däpp, Däpp, Johnny Däpp, Däpp, Johnny, Johnny Däpp“, der Sommerhit hallte immer wieder durchs Weyher Freibad. „Arme hoch, Arme runter, auf einem Bein stehen, auf beiden Beinen laufen“, die Ansage zur Polonaise ließ bei den Kids keine Langeweile aufkommen. Mehr als 30 Kinder marschierten um das große Schwimmbecken, keiner schien irgendwie zu frösteln. Warum sollten sie auch. Es war ja Pool-Party angesagt. Mit der Kreissparkasse Syke als Sponsor hatte das Weyher Freibad zum zweiten Mal zu dieser eingeladen, gerne waren die Kinder der Einladung über den Knax-Klub gefolgt. Einige der Wassernarren hatten Eltern und Großeltern im Schlepptau.

Dazu der durchwachsene Himmel mit hier und da Sonne, das glitzernde Wasser in den Becken, die gute Laune, immer laute Musik und die vielen großen und kleinen Wasserratten. Das Weyher Freibad hatte sich zum Ferienbeginn etwas ganz Schönes einfallen lassen, „um Kindern, die noch nicht im Urlaub sind, etwas zu bieten“, so Freibadchef Markus Kuske.

Die erlebnishungrigen Schwimmbegeisterten wollten sich das spaßige Treiben definitiv nicht entgehen lassen. Schon auf dem Weg zum Freibad war es unüberhörbar: Die Party war im Gange. Nachdem die Drehtür zum Schwimmbad passiert war, dröhnten die Disco- und Partyhits so laut, dass das eigene Wort kaum zu verstehen war.

Die Mädchen, die vor den Umkleiden hin- und herliefen, kicherten ausgelassen. „Das ist richtig geil hier“, sagte eine junge Dame mit triefend nassen Haaren im Vorbeigehen zu einer Freundin. Etliche Kinder hüpften ausgelassen in das Wasser, ließen sich auf einem der Wasserspielzeuge treiben. Justin liebt eigentlich die Sprungtürme, wie er verriet. Die waren allerdings nicht freigegeben, deswegen sprang der Neunjährige ständig vom Beckenrad ins Wasser. An der Badehose stolz das Schwimmabzeichen platziert. Das war übrigens Pflicht, ohne Bronze kein Badespaß.

Für die nasse Herausforderung im übrigens 23 Grad warmen Wasser und viel Bewegung hatte erneut das Zephyrus Disco-Team gesorgt. Einige Stunden lang gaben die Animateure alles, sie hatten Unmengen an Spielen im Gepäck, dazu gehörten Wett- und Schnelligkeitsangebote im Wasser und an Land.

Ganz klassisch das Tauziehen. Die Mädchen kamen später im Hula-Hoop-Wettbewerb ganz groß raus. Dazu gesellten sich herausfordernde Aqua-Laufmatten, zahllose Bälle und andere Geräte, die begehbaren Water-Globes ließen die wagemutigen Wasserakrobaten wortwörtlich durchdrehen. Im Handumdrehen hatte sich das Freibad in eine familienfreundliche Vergnügungsoase verwandelt. Bei so viel Action und Bewegung waren die Besucher über manche Stärkung froh. Neben Pommes und Co. war auch jede Menge Süßes im Angebot. Die Gastronomie Baguetterie und Crêperie Crossini spendete zudem ein Eis. Die Nimmermüden konnten allerdings nicht stillsitzen, immer wieder sprangen sie auf Seeungeheuer, Wasserschildkröte, Partyhasen oder Riesenkrake. Andere ließen es in der Hüpfburg krachen.

Dazu die Verlosung von Kinogutscheinen oder Rücksäcken, mehr ging kaum. Vier Stunden lang gaben die Animateure alles. Über 230 Poolpartys veranstaltet das Zephyrus Disco-Team im Jahr, verriet Geschäftsführer Tim Beimel, der mit seinen Kollegen dafür sorgte, dass das Aktionsbecken überschwappte. Mit drei Teams seien sie unterwegs, um alle Anfragen abzudecken.

Der elfjährige Jona erklärte, dass hier im Freibad ja eh schon Spaß angesagt, es jetzt aber noch viel lustiger sei. Ein Satz, den hier wohl alle unterschrieben hätten. Wasserscheu war gestern.