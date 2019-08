Im kommenden Halbjahr stehen in Stuhr einige Investitionen an (Symbolbild). (Jens Wolf/DPA)

Stuhr. Einen „positiven Zwischenbericht“ konnte Andreas Bobka, Fachdienstleiter Finanzen bei der Stuhrer Gemeindeverwaltung, den Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen für die Finanzlage der Gemeinde im zweiten Quartal präsentieren. Bei der Sitzung am Dienstagabend hatte er dafür einige Zahlen im Gepäck. Bobka schränkte aber ebenfalls ein, dass diese noch eine beschränkte Aussagekraft haben.

Der Ergebnishaushalt weist seinen Angaben nach zum Stichtag 30. Juni einen Überschuss von rund 10,8 Millionen Euro auf. Das sind 3,74 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Auf der Seite der Erträge ist der Wert um 3,66 Millionen Euro höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Aufwendungen sind hingegen um 0,77 Millionen Euro niedriger. Allerdings sei dieser Überschuss wenig aussagekräftig, da die Erträge weitestgehend schon für das ganze Jahr gebucht sind, die Aufwendungen – insbesondere die Personalkosten – aber nur bis zur Hälfte des Jahres.

Gute Nachrichten gibt es bei der größten Einnahmequelle der Gemeinde: der Gewerbesteuer. Mit rund 30,3 Millionen Euro könnte diese einen Rekordwert erreichen, so Bobka. Das hänge aber auch damit zusammen, dass derzeit überwiegend das Finanzjahr 2017 abgerechnet wird, erklärte der Verwaltungsmitarbeiter. Damals habe es ein hohes Wachstum gegeben. Durch den Rückgang der Wachstumsraten könnten sich auch die Gewerbesteuereinnahmen verringern, warnte Bobka.

Die liquiden Mittel werden laut Prognose von 19 Millionen Euro im zweiten Quartal auf 2,5 Millionen Euro am Ende des Jahres fallen. „In der zweiten Jahreshälfte ist mit umfangreichen Investitionen zu rechnen“, sagte Bobka mit Blick auf die Ausgaben insbesondere im Kita-Bereich (wir berichteten). Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre werde durch die kommende Hälfte des Jahres aufgebraucht, so der Fachdienstleiter.

Alles in allem gebe es positive Tendenzen. Aber durch die Zahlen sei noch nicht davon auszugehen, dass der Jahresabschluss positiver ausfällt als prognostiziert wird, fasste Bobka zusammen.

Volker Barthel (SPD) bezeichnete die Aussagekraft der Zahlen als „beschränkt“. Trotz negativer Tendenzen beim Wirtschaftswachstum gebe es aber Hoffnung auf eine positive Entwicklung, befand der Sozialdemokrat. „Ich bin überrascht, dass es noch so positiv aussieht“, sagte CDU-Ausschussmitglied Bernd Artin Wessels. Aber auch er verwies auf die positiven Konjunkturdaten aus dem Jahr 2017. Deren Entwicklung könne er noch „nicht so ganz einschätzen“. „Die Zahlen könnten abfallen“, so Wessels. „Aus heutiger Sicht können wir damit ganz gut leben. Wir könnten aber in Schwierigkeiten kommen, wenn wir kurzfristige Entscheidungen treffen müssen“, sagte der Christdemokrat. Daher habe er eine „fraktionsübergreifende Bitte“: „Bei Entscheidungen sollten wir genauer hinsehen und vorsichtiger damit umgehen.“ Im Vergleich mit anderen Gemeinden stehe Stuhr aber „verdammt gut da“.

Auf Wessels' Frage, ob geplante Investitionen auch verschoben werden können, berichtete Kämmerer Christian Möller, dass er für 2019 keine Probleme sehe. „Interessant werden dann die Beratungen zum Haushalt 2020“, so Möller. Vor allem dann, wenn die Personalkosten für die neuen Kitas dazu kommen. Mit dem Entwurf sei Ende Oktober zu rechnen.

Besser-Ausschussmitglied Joachim Döpkens zeigte sich ebenfalls positiv überrascht über die Zahlen, mahnte aber auch: „Wo die Großwetterlage hingeht, wissen wir nicht.“