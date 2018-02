Die Postbank schließt ihre Filiale an der Melcherstätte. (Janina Rahn)

Die Postbank schließt ihre Brinkumer Filiale an der Melcherstätte 8. Das teilte Unternehmenspressesprecher Ralf Palm mit. Letzter Öffnungstag ist Donnerstag, 15. März, heißt es weiter aus dem Unternehmen. Zeitgleich soll aber eine Zweigstelle der Deutschen Post an der Jupiterstraße 2-4 eröffnet werden. Dort können die Kunden dann Pakete und Briefe aufgeben, so Palm.

Für Beratungen zu Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge und Privatkrediten empfiehlt die Postbank die Filiale in Bremen, Alter Dorfweg 30-50, oder die Postbank-Finanzberatung, die auf Kundenwunsch auch zu Hause berät, teilt das Unternehmen mit. Der nächste Bankautomat der Postbank stehe dann an der Shell-Tankstelle an der Bremer Straße 105 in Brinkum-Nord zur Verfügung, heißt es weiter.

Ihre Kunden will die Postbank per Aushang, Handzettel und persönlichem Anschreiben über die neue Partnerfiliale der Deutschen Post informieren.