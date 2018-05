Fest steht: Das Postbank-Finanzcenter ist bald weg. Die Frage bleibt: Verschwindet das ganze Gebäude auch? (Janina Rahn)

Eine Nachricht, die wenig Begeisterung hervorrufen dürfte: Die Postbank gibt ihre Filiale an der Bahnhofstraße 7 in Kirchweyhe auf. Das bestätigte jetzt Ralf Palm, Sprecher für den Bereich Privatkunden bei der Zentrale in Bonn, auf Anfrage. Die Postbank ist formell Mieterin der Immobilie. Auch der Verbleib der Post dort ist damit mehr als ungewiss.

Palms Erklärung zur Schließung: "Wie alle Banken beobachtet auch die Postbank, dass sich der Markt sowie das Verhalten unserer Kunden in Zeiten der Digitalisierung verändern. Hierauf stellen wir uns unter anderem dadurch ein, dass wir für unsere Kunden unterschiedliche neue Filialformate mit differenzierten Produkt- und Serviceangeboten entwickeln. Zudem überprüfen wir kontinuierlich unser Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten."

Wann genau die Postbank die Gemeinde verlässt, ließ er unkommentiert, verwies auf die noch folgende offizielle Mitteilung des Unternehmens. Es soll aber noch dieses Jahr sein. In den kommenden Wochen werde es zudem Informationen zu einer "Ersatzfiliale" und die nächstgelegenen Geldautomaten-Alternativen geben.

Palm versichert wiederum: "Das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen bleibt in Weyhe aber auch in Zukunft bestehen und wird durch unseren Kooperationspartner Deutsche Post sichergestellt sein." Er wolle nicht ausschließen, dass das wie gewohnt im alten Postamt im Zentrum von Kirchweyhe geschehen kann.

"Es hat bereits Fälle gegeben, in denen die Partnerfiliale in den alten Räumlichkeiten einer Postbank-Filiale eröffnet wurde", macht er Kunden eine leise Hoffnung darauf, dass der Postschalter erhalten bleiben könnte. In Brinkum blieb dieser Wunsch unerfüllt. Wie berichtet, machte die Postbank am 15. März ihre Niederlassung an der Melcherstätte dicht – mit ihr den gesamten Kundenbereich.

Briefe und Pakete können seither an einem separaten Tresen im Inkoop-Verbrauchermarkt im Briseck-Zentrum aufgegeben werden. Beratungen der Postbank gibt es dort aber nicht – ebenso wenig einen Geldautomaten. Für beides müssen nun weite Wege in Kauf genommen werden. Das droht nun auch für Weyhe.

Gemeinde weiß von nichts

Keine erfreulichen Aussichten – findet man auch bei der Gemeindeverwaltung. Die allerdings wusste bislang nichts von den Schließungsplänen der Postbank. Matthias Lindhorst als Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste zeigte sich auf Nachfrage überrascht und sagte schließlich nur: "Wenn das so kommt, wäre das sehr bedauerlich. Da würde hier ein Stück Infrastruktur verloren gehen."

Würde das Gebäude irgendwann abgerissen, was dem Vernehmen nach der Fall sein soll, verschwindet – mal wieder – ein Stück Ortsgeschichte. Seit 1913 gab es das "Weyher Postamt 1". Wie Gemeindearchivar Wilfried Meyer in Band eins von "Weyhe im Wandel der Zeit" festhielt, ließ der frühere Gastwirt Heinrich Koch den Bau errichten. Vorangegangen war ein fast zweijähriger politischer Streit über die Standortfrage. Denn viele hätten die Post lieber im Kirchweyher Dorf nahe der Kirche gesehen. Bald könnte von der Post aber in ganz Weyhe kaum noch etwas zu sehen sein.