Der Präsenzunterricht im Landkreis Diepholz findet ab diesem Donnerstag, 11. Februar, wieder statt (Symbolbild). (Peter Kneffel/DPA)

Landkreis Diepholz. In allen Schulen des Landkreises Diepholz kann an diesem Donnerstag, 11. Februar, der Präsenzunterricht wieder in dem jeweils nach der aktuellen Niedersächsischen Corona-Verordnung geregelten Szenario stattfinden. Das teilt die Kreisverwaltung mit. „Im Öffentlichen Personennahverkehr werden alle Buslinien bedient, ebenso fahren im Freistellungsverkehr auch die Kleinbusse und Taxen.“

Aufgrund der kritischen Straßenverhältnisse war in den vergangenen drei Tagen der Präsenzunterricht im Landkreis Diepholz ausgefallen (wir berichteten). Eine sichere Schülerbeförderung habe nicht gewährleistet werden können, so die Verwaltung. „Selbst wenn die Hauptstraßen frei sind, sind bei der Entscheidungsfindung auch der Zustand der Nebenstraßen und der sichere Weg zu Fuß oder per Fahrrad bis zur Schule oder zur Bushaltestelle zu berücksichtigen.“ Dies habe am Mittwoch vor allem noch für die Mitte des Kreisgebiets gegolten. Die Verwaltung habe daher abwägen müssen, ob die Witterungs- und Straßenverhältnisse in einem Teil des Kreisgebiets einen kreisweiten Unterrichtsausfall begründen und hatte sich nach umfangreichen Ermittlungen und Gesprächen mit den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden, den Straßenmeistereien sowie den Beförderungsunternehmen dafür entschieden.