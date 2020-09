Hoffen auf die Unterstützung der Unternehmen (von links): Sven Lübben, Fachbereichsleiter AWT an der Lise-Meitner-Schule in Moordeich, Stuhrs Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier, Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte und Schulsozialarbeiterin Ariane Vollmer von der KGS Brinkum. (Eike Wienbarg)

Die Schüler der beiden Kooperativen Gesamtschulen (KGS) in der Gemeinde Stuhr stehen vor einem ernsten Problem: Im September sowie im Oktober stehen für die neunten und zehnten Klassen der Schulen die Betriebspraktika an. Allerdings haben viele Unternehmen aufgrund der Corona-Krise bereits zugesagte Plätze wieder abgesagt oder bieten erst gar keine an. Ein Teil der Schüler steht daher ohne Praktikumsplatz da.

Für Schüler der KGS Brinkum fehlen derzeit rund 90 Praktikumsplätze für Neunt- und Zehntklässler aus dem Real- und Hauptschulbereich, berichtet Schulsozialarbeiterin Ariane Vollmer. Betroffen sind davon vor allem technische Berufe, aber auch soziale Berufe und Tätigkeiten bei Ärzten oder im Handwerk. „Im Prinzip ist es alles“, erzählt Vollmer aus der schwierigen Situation für die Schüler.

Die Betriebe würden den Interessenten zumeist aus zwei Gründen absagen: Entweder könne der notwendige Mindestabstand durch die Corona-Vorgaben nicht eingehalten werden oder es sind so viele Mitarbeiter in Kurzarbeit, dass sie keine Praktikanten angemessen betreuen können, berichtet Vollmer weiter. Auch bereits mündliche Zusagen würden derzeit zurückgenommen, wenn es an die schriftliche Fixierung des Praktikums gehe.

Ähnliches erzählt Sven Lübben, Fachbereichsleiter für den Bereich AWT (Arbeit-Wirtschaft-Technik) an der Moordeicher Lise-Meitner-Schule. Rund 200 Schüler des neunten und zehnten Jahrgangs aus den drei Schulzweigen sollen vom 26. Oktober bis 6. November ein Praktikum absolvieren. „Normalerweise haben nach den Sommerferien 95 Prozent eine Stelle. Dieses Jahr hat die Hälfte keine Zusage“, berichtet Lübben. Viele kaufmännische Berufe seien derzeit im Homeoffice, Handwerker hätten zu viele Aufträge, um eine Betreuung zu gewährleisten, nennt er weitere Gründe für Absagen. Daher rufen Vollmer und Lübben nun alle Unternehmen in der Region auf, ihre Entscheidung vielleicht noch einmal zu überdenken. „Es ist für beide Seiten eine große Chance“, appelliert Vollmer an die Firmen. Die Schüler würden durch ein Praktikum einen wichtigen Einblick in die Arbeitswelt und die Unternehmen mit ihren Berufen bekommen. Oftmals könnten sich für Betriebe daraus auch spätere Auszubildende ergeben, sagt Vollmer aus Erfahrung.

Auch die Gemeinde Stuhr schließt sich dem Appell an. Ein Praktikant sei auch für die Betriebe, die noch nicht ausgebildet haben, eine Chance, sich vorzustellen, sagt Stuhrs Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier. „Es ist eine Riesen-Chance für Betriebe, für Nachwuchs zu sorgen und junge Leute kennenzulernen“, findet er. Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte unterstützt den Aufruf ebenfalls. So möchte die Gemeinde ihre Netzwerke sowie die Kontakte zur Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu) und zur Brinkumer Interessengemeinschaft (Big) nutzen, um die Betreibe über die Lage zu informieren. Auch das Rathaus selbst will mit gutem Beispiel vorangehen und bietet jeweils zwei Praktikumsplätze in der Verwaltung und beim Baubetriebshof an, kann Korte verkünden.

Und was passiert, wenn sich nicht genügend Praktikumsplätze für die Schüler finden? „Wir gehen davon aus, dass das klappt“, sagt Ariane Vollmer optimistisch.



An der KGS Brinkum finden die Praktika für die neunten Klassen des Real- und Hauptschulzweiges im Zeitraum vom 14. bis 24. September statt. Dort suchen noch rund 50 Schüler einen Platz. Die Zehntklässler sind vom 26. Oktober bis 6. November an der Reihe, dort fehlen rund 40 Plätze. An der Lise-Meitner-Schule in Moordeich finden im zweiten Zeitraum die Praktika für die Neunt- und Zehntklässler aller Schulformen statt. Betriebe, die noch Plätze anbieten wollen, können sich bei Ariane Vollmer per E-Mail an die Adresse vollmer@kgs-stuhr.de melden.