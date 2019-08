Hell, aber noch ziemlich leer: Tobias Brockmöller zeigt einen der beiden OP-Säle. (Vasil Dinev)

Stuhr-Brinkum. Im offen stehenden Verteilerschrank am Empfang sind die blanken Kabel zu sehen – wie Sehnen oder Gefäße in einer OP-Wunde. Eine aufwendige „Operation“ hat das Team der neuen Praxisklinik Brinkum hinter sich, bevor ab kommender Woche die ersten richtigen Operationen vorgenommen werden können: 13 Monate, einiges länger als geplant, wurde das Gebäude am Ortseingang errichtet, jetzt geht es quasi schon an die Nachsorge. Die Möbel sollen an diesem Mittwoch geliefert werden, nach und nach zieht dann das übrige Inventar vom Noch-Standort im Rudolf-Virchow-Haus an der Hauptstraße in Leeste um. „Dort haben wir jetzt Mittwoch, Donnerstag, Freitag geschlossen“, kündigt Gesellschafter Dr. Tobias Brockmöller für die Chirurgie Weyhe an, die dann ab Montag, 12. August, endgültig zur Praxisklinik Brinkum wird.

Wie bereits mehrfach berichtet, fungieren neben Brockmöller mit Margarete Bomhoff, Steffen Burkhardt und Ives Garre drei weitere Ärzte als Teilhaber, hinzu kommen drei weitere angestellte Ärzte, 20 Arzthelferinnen und weiteres Personal für Gebäudemanagement und Verwaltung. Sie sollen hier vom eingewachsenen Zehennagel bis zum komplizierten Knochenbruch praktisch alles behandeln können – stationär oder ambulant. Vom Eingang aus nach rechts geht es für die Notfälle, links befindet sich wiederum der sogenannte Terminbereich.

Eine Million Euro teurer geworden

Stolz präsentiert Brockmöller beim exklusiven Vorab-Rundgang die voll digitale Röntgenanlage, die gerade erst angekommen und noch verhüllt ist. „Mit der geringstmöglichen Strahlendosis und somit auch für Kinder“, erklärt der Mediziner. Hochmodern auch das Spracherkennungssystem, das in den Behandlungszimmern die Daten für den Arztbrief aufnimmt und papierlos verwertet. Brockmöller: „Der ist schon beim Hausarzt, wenn der Patient hier das Haus verlässt.

600 Quadratmeter Grundfläche hat jede der beiden Etagen. Eigentlich war angedacht, dass diese noch einmal als spätere Ausbaumöglichkeit zur Verfügung stehen. Weil aber auf den umliegenden Feldern das Ausbringen von Gülle nicht ausgeschlossen ist, so Brockmöller, habe eine vergrößerte Belüftungsanlage aufs Dach gemusst. Dafür war die Statik noch einmal anders zu planen. Und daher stünden für eine dritte Ebene nun eben nur noch 400 Quadratmeter – aktuell die Solaranlage – für eine Erweiterung zur Verfügung. Mit 4,5 Millionen Euro eine Million teurer geworden als gedacht ist das Projekt ohnehin schon. Die Verzögerungen beim Bau lagen laut Brockmöller unter anderem an der erforderlichen Einbeziehung des Kampfmittelräumdienstes. Obwohl der nichts im Boden gefunden habe, habe dies die Arbeiten natürlich nicht unbedingt verkürzt.

Im ersten Obergeschoss gibt es statt vorher in Leeste einen jetzt zwei Operatationsräume. Und wer einen aufwendigeren Eingriff bei sich vornehmen lassen muss, kann danach zur weiteren Beobachtung in einem der vier Einzelzimmer übernachten. Jedes mit eigenem Badezimmer und begehbarer Dusche, Hotelstandard halt. Für die Zubereitung des Frühstücks gibt es eine kleine Teeküche. „Das Abendessen kann à la carte bestellt werden und wird über einen Caterer geliefert. Den müssen wir allerdings noch finden“, verrät Brockmöller. Eine Krankenschwester stellt die Versorgung nachts sicher. Von der nahen Autobahn 1 hört man übrigens gar nichts. „Spezielle, dreifach verglaste Schallschutzfenster“, lässt Architekt Kay Kläning wissen.

Brockmöller zufrieden: „Für unsere Patienten nur das Beste. Und das bekommen sie ab Montag.“ Das hohe Niveau kostet selbstverständlich auch. Und der Mediziner moniert, dass nach 30 Jahren noch immer keine vernünftige Vergütungsregelung für Praxiskliniken wie diese – nur 30 bis 35 gibt es ihm zufolge in ganz Deutschland – existiert. Heißt: Ambulante Fälle bei Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen sind abgedeckt, die Kostenübernahme bei stationärer Unterbringung bis zu 72 Stunden ist indes nur für Privatpatienten geklärt. Andere müssten diese zunächst selbst bezahlen und sich das Geld vielleicht wieder holen.

Genau wegen dieser Unklarheit hatte Brockmöller darauf gehofft, dass Heiger Scholz, niedersächsischer Staatssekretär für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, zur Einweihung kommt, um mit ihm dieses durchaus politische Thema zu diskutieren. Der habe aber leider abgesagt.