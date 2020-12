Der Parkplatz nahe des Gedenksteins in Kuhlen/Grolland war die erste Station der Treckerweihnacht. (Tammo Ernst)

Gottesdienst mal anders: Mit einem Trecker und einem liebevoll weihnachlich umgestalteten Erntewagen des Erntevereins Alt-Stuhr ist Pastor Robert Vetter von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Stuhr am Heiligabend unterwegs gewesen, um den Gemeindemitgliedern trotz der Corona-Beschränkungen den Gottesdienstbesuch zu ermöglichen. Vier Stationen machte die Treckerweihnacht – am Gedenkstein in Kuhlen/Grolland (Foto), an der Dorfschule Blocken, am Abenteuerspielplatz in Moordeich und auf einer Wiese an der Moordeicher Landstraße. Die meisten Besucher, rund 200, kamen zum Spielplatz, konnten auf dem großen Gelände aber genügend Abstand halten. Pastor Vetter rief trotz der schwierigen Zeiten zu Optimismus auf. Zur Weihnachtsgeschichte gehöre die gute Nachricht, sich nicht unterkriegen zu lassen. „Blicken Sie mit Freude nach vorne“, fügte er hinzu. Wenn Corona erst einmal überstanden sei, ergebe sich auch viel Freiraum, um neu zu gestalten.