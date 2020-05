Das Rauchhaus in Varrel steht wieder auf dem Programm der Stuhrer Gästeführer. (Karsten Klama)

Stuhr. Eigentlich wollten die vier aktiven Gästeführer in der Gemeinde Stuhr auch in diesem Jahr wieder vielen Interessierten die schönsten Ecken in der Region zeigen. Doch auch Edith Sindermann, Christian Seevers, Jens Oyen und Alexandre Peruzzo macht die Corona-Krise zum Teil einen Strich durch die Rechnung. So mussten die Stuhrer Gästeführer bislang die ersten zwei Veranstaltungen in diesem Jahr absagen. Trotzdem halten sie zunächst weiter am restlichen Programm fest, die ausgefallenen Führungen sollen nachgeholt werden, berichtet Alexandre Peruzzo.

Schweren Herzen musste er zum Beispiel die geplante Auftaktveranstaltung zum Tag des Baumes am 25. April absagen. Seit einigen Jahren verbinden die Gästeführer diese Tour mit der Pflanzung des Baumes des Jahres in einem Stuhrer Ortsteil. Im vergangenen Jahr war dafür extra die Deutsche Baumkönigin Caroline Hensel nach Stuhr angereist. Zwei Flatterulmen wurden gepflanzt. Alexandre Peruzzo spricht in der Rückschau von einem „spektakulären und einmaligen“ Ereignis. In diesem Jahr sollte nun eine Robinie als Baum des Jahres 2020 in der Nähe des Gut Varrels ihren neuen Platz finden. Doch Corona verhinderte dies. Trotzdem wollen die Gästeführer ihren Plan nicht aufgeben und einen neuen Termin für die Pflanzung finden, so Peruzzo.

Auch die anderen Angebote der Gästeführer im vergangenen Jahr seien wieder gut angekommen, berichtet er weiter. „Neben dem offiziellen Programm der acht öffentlichen Führungen haben wir weitere neun zusätzliche Führungen durchführen können. Neu im Angebot waren vier Führungen in und um das Rauchhaus in Varrel mit 53 Teilnehmern“, bilanziert der Gästeführer.

Neu im Programm waren auch die Führungen über die alte Hofstelle Eggese Nummer 3. Gästeführer Jens Qyen restauriert zurzeit die historische Hofstelle aus dem Jahr 1670 und präsentiert diese auch der Öffentlichkeit. Bei den zusätzlichen Führungen handelte es sich zumeist um Besuche aus den Partnergemeinden der Gemeinde Stuhr in Frankreich und Lettland. „Mit Begeisterung wurde die Radtour zur Eröffnung des Stuhrer Reisegartens in Heiligenrode angenommen“, erzählt Peruzzo. Daneben seien auch die naturkundlichen Führungen „wieder sehr beliebt“ gewesen, so der Gästeführer.

Insgesamt konnten die Gästeführer so 16 Führungen mit insgesamt 219 Gästen anbieten. Die durchschnittliche Teilnahme lag bei 13 Gästen pro Führung, berichtet Peruzzo. „Wir Gästeführer loben ausdrücklich die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung durch die Fachdienste der Gemeindeverwaltung in Stuhr“, fasst er zusammen.

Nachdem in diesem Jahr, wie beschrieben, bereits die Auftaktveranstaltung ausfallen musste, muss auch die Gästeführung am 16. Mai unter dem Titel „Die Korkenschneider vom Rauchhaus Varrel“ abgesagt werden, muss Alexandre Peruzzo spürbar enttäuscht mitteilen. „Man gibt sich immer viel Mühe“, sagt er mit Blick auf die umfassenden Vorbereitungen der Gästeführer. Unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Gemeinde sollen die weiteren Veranstaltungen zunächst im Programm bleiben.

So steht am Sonnabend, 6. Juni, unter dem Titel „Wenn der Bauer pfeift, dann müssen die Heuerleute kommen“ eine Fahrradtour zum Varreler Rauchhaus an. Start ist dabei um 14 Uhr an der Schießhalle in Fahrenhorst hinter dem Gasthaus Zur Linde an der Hauptstraße 223. Das Motto der Tour sei dabei an den Titel eines Buches von Bernd Robben und Helmut Lensing angelehnt. Im historischen Ambiente des Rauchhauses sollen viele Geschichten „vom harten Leben“ dort zu hören sein. „Das Haus steht heute unter Denkmalschutz und wird als Museum genutzt“, heißt es von den Gästeführern.

Am Sonnabend, 11. Juli, geht es dann auf eine Zeitreise über die Bauernhöfe der Region. Gestartet wird mit dem Rad um 14 Uhr am Schützenhaus in Moordeich, Neuer Weg 13. Von dort aus geht es zur Kaffeepause auf dem Reinershof in Varrel. Anschließend soll in Delmenhorst ein Rosenzuchtbetrieb besichtigt werden. Anmeldungen für die Tour nimmt Edith Sindermann bis zum 6. Juli unter 04 21 / 56 06 39 entgegen.

Radfahrer und Wanderer sind am Sonnabend, 8. August, eingeladen, einen Tag auf der Hofstelle Eggese 3 zu verbringen. In der Zeit von 11 bis 13 Uhr ist der aktuelle Stand der Arbeiten an den Gebäuden und im Garten zu besichtigen. Je nach Interesse und Wunsch soll es auch „interessante Fachsimpeleien und einen allgemeinen Austausch geben“. Die Themen sind unter anderem altbewährte Bauweisen, naturnahes Gärtnern und das Leben im Tiny Home. Außerdem ist die Mokka-Bar geöffnet und bei Kaffee und Keksen können Bekanntschaften geknüpft oder vertieft werden. Treffpunkt ist am Langen Weg 44.

Mit dem Rad geht es am Sonnabend, 5. September, wieder auf Tour nach Groß Mackenstedt. Dort soll ein neu angelegter privater Garten besichtigt werden. Weiter geht es dann wieder nach Eggese zur Erkundung der alten Hofstelle. Die Tour startet um 14 Uhr am Stuhrer Rathaus in der Blockener Straße 6. Anmeldungen werden bis zum 31. August unter 04 21 / 56 06 39 entgegengenommen.

Zum Abschluss des Gästeführerjahres in Stuhr ist dann am Sonnabend, 17. Oktober, ein Waldspaziergang mit einem Förster und Revierjäger in einem nahen Wald geplant. Dort soll erläutert werden, wie ein artenreicher gesunder Wildbestand erhalten werden kann. Außerdem gibt es Informationen zum Beruf des Försters. Startpunkt ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz der Heiligenroder Klosterkirche, Auf dem Kloster 5. Von dort aus geht es mit einem Kleinbus zum Zielort. Anmeldung nimmt Alexandre Peruzzo unter 0 42 06 / 94 62 oder 01 62 / 1 09 29 10 sowie per E-Mail an h.a.peruzzo@t-online.de bis zum 1. Oktober entgegen.

Die Gästeführer Edith Sindermann (04 21 / 56 06 39, esindermann@web.de), Ingrid Kavanagh (04 21 / 89 89 98 47, kavanagh@t-online.de) und Alexandre Peruzzo (0 42 06 / 94 62, h.a.peruzzo@t-online.de) stehen für Fragen und Anmeldungen zur Verfügung. Für die Führungen zu Fuß werden pro Teilnehmer drei Euro fällig, der Teilnahmebeitrag bei Führungen per Rad beläuft sich auf vier Euro pro Person. Neben den festen Touren gibt es auf Anfrage auch Führungen für Gruppen, Fahrradtouren und Nordic-Walking-Touren mit Besichtigungen. Ebenfalls im Angebot sind Führungen durch das Varreler Rauchhaus für Gruppen ab acht Teilnehmern bei fünf Euro Teilnahmebeitrag pro Person.