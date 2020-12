Die Landwirte haben ihre Proteste in Dreye nach etwa 24 Stunden beendet. (Michael Galian)

Weyhe-Dreye. Die Landwirte, die sich ab Montagabend mit 100 bis 200 Treckern vor dem Aldi-Zentrallager versammelt hatten, sind am Dienstagabend wieder abgerückt. Das teilte Polizeisprecher Thomas Gissing auf Anfrage mit. Wie berichtet, war vonseiten der Landwirte angekündigt worden, die Proteste dort gegen zu niedrige Erzeugerpreise so lange fortzusetzen, wie sie am Aldi-Standort im ostfriesischen Hesel andauern. Nach Angaben Gissings war dort am Dienstag der Niedersächsische Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz eingetroffen und hatte die Unterstützung der Politik zugesagt. Daraufhin hätten sich die Landwirte in Dreye ab etwa 20 Uhr zurückgezogen.