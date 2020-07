Prozess gegen Weyher Wirt

Puten-Formfleisch statt Schinken nicht nachweisbar

Angelika Siepmann

Er soll statt Schinken Puten-Formfleisch in seinem Lokal verwendet haben. Deswegen musste sich ein Weyher Wirt am Amtsgericht Syke und nun am Landgericht Verden verantworten. Er wurde aber freigesprochen.