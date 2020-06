Ein Tiertransporter verunglückte auf der A1. Mehrere Puten verendeten. (NonstopNews / Kai Strömer)

Ein Tiertransporter ist in der Nacht zu Freitag auf der Autobahn 1 Richtung Osnabrück in eine Nachtbaustelle zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlusstelle Groß Ippener gerast. Laut Polizei überfuhr der Lastwagen die Baken und kollidierte mit einem Sicherungsanhänger, kam von der Straße ab und landete im Graben, wo das Gespann umstürzte. Der Lkw hatte 850 Puten geladen. Rund 500 Tiere verendeten im Transporter. Die restlichen Tiere wurden per Hand in ein Ersatzfahrzeug gebracht. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt des Landkreises Diepholz wurden sie zu einem nahe gelegenen Schlachthof transportiert. Der 56-jährige Fahrer aus Cloppenburg wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit unklar.

Die A1 in Richtung Osnabrück ist in dem Bereich nur einspurig befahrbar. Die Aufräumarbeiten dauern voraussichtlich bis zum Mittag an. Der verunglückte Lastwagen soll im Laufe des Tages geborgen werden.