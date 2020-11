Die Feuerwehrleute machten einen verschmorten Plastikdeckel als Ursache des Rauchs aus (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Moordeich. Ein verschmorter Plastikdeckel auf einer Herdplatte in der Wohnung eines Pflegeheims an der Pablo-Picasso-Straße in Moordeich hat am Dienstag die Feuerwehr Stuhr auf den Plan gerufen. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Vor Ort stellte die Feuerwehr eine Verqualmung in einer Wohnung fest, so Gemeindefeuerwehrsprecher Christian Tümena. Ein Atemschutz-Trupp machte als Ursache einen Plastikdeckel auf einer Herdplatte aus, offenes Feuer gab es nicht. Die Feuerwehr lüftete intensiv quer. Tümena: „Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus.“