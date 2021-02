Tina Fischer aus dem Kulturbüro der Gemeinde und Wirtschaftsförderer Dennis Sander freuen sich über das neue "Wissensquiz Weyhe – Fragen für Schlau-Weyher". (Esther Nöggerath)

Wie kann man den örtlichen Einzelhändlern und Dienstleistern in der Corona-Krise unter die Arme greifen und zeitgleich ein bisschen für Erheiterung in der schwierigen Corona-Zeit in der Bevölkerung sorgen? Über diese Frage hat sich die Gemeinde Weyhe Gedanken gemacht. Daraus entstanden ist schließlich die Idee eines Online-Quizzes, bei dem es Gutscheine für hiesige Geschäfte zu gewinnen gibt. „Wissensquiz Weyhe – Fragen für Schlau-Weyher“ heißt die Aktion, die daraus hervorgegangen ist und die bereits an diesem Montag, 1. März, starten soll.

„Zusammen mit unseren Geschäftsleuten wollen wir mit dem Gewinnspiel einerseits Kaufkraft in Weyhe halten und auf der anderen Seite den Menschen ein bisschen Ablenkung in schwierigen Zeiten bieten“, sagt Weyhes Wirtschaftsförderer Dennis Sander. Aus letzterer Überlegung heraus waren zuvor auch schon die Online-Aktion „Weyhe bleibt munter“ sowie der digitalen Adventskalender unter dem Motto „Weyhe leuchtet“ im vergangenen Jahr entstanden (wir berichteten).

Bei den Fragen für das neue Wissensquiz dreht es sich natürlich rund um die Gemeinde Weyhe. Es geht um historische Details, allgemeines Wissen und auch Schätzfragen, wie Tina Fischer aus dem Kulturbüro berichtet. Für die Fragen hat sie sich unter anderem auch bei Gemeindearchivar Hermann Greve informiert. Insgesamt 15 Quizfragen sind so zusammengekommen, von der eine täglich über die Kanäle der Gemeinde in den Sozialen Medien bei Facebook und Instagram gestellt wird.

Gutschein-Paket für Gewinner

Zu gewinnen gibt es dann für die Teilnehmer jeweils ein Gutschein-Paket, das aus mindestens zwei Gutscheinen besteht. „Die meisten Gewerbetreibenden waren gleich sehr angetan von der Idee“, erzählt Fischer, die dafür bei den Betrieben angefragt hatte. Denn durch die Aktion würden diese eben auch wieder mehr in Erscheinung treten. Außerdem sollen die Bürger dadurch auch zum Kauf weiterer Artikel angeregt werden. „Wenn man etwa einen 25-Euro-Gutschein gewinnt, findet man auf der Homepage des Geschäfts ja vielleicht noch andere Sachen und gibt dann doch 50 Euro oder mehr aus“, erklärt Fischer die Grundidee. Die Gutscheine sollen zudem einfach einen Anreiz geben, überhaupt mal wieder bei den Anbietern vor Ort zu schauen.

So sollen dann ebenfalls die beteiligten Firmen durch die Aktion in Corona-Zeiten profitieren. „Die Betriebe sollen jetzt damit unterstützt werden“, berichtet Sander. Deswegen haben die Gutscheine auch nur eine verhältnismäßig kurze Gültigkeit und können beispielsweise nicht erst in drei Jahren eingelöst werden. „Es ist ein temporäres Angebot“, erklärt der Wirtschaftsförderer.

Insgesamt 15 Gewerbetreibende aus der Gemeinde Weyhe machen bei der Aktion mit, viele von ihnen haben gleich mehrere Gutscheine zur Verfügung gestellt, berichtet Fischer. Deswegen gibt es nicht nur einen Gutschein pro Quizfrage, sondern gleich ein Paket zu gewinnen. Die Gutscheine kommen dabei aus durchaus unterschiedlichen Branchen. „Die Preise sind bunt gemischt“, sagt Fischer.

Am Quiz beteiligen sich die Firmen B & M Autoservice, Holz Köhrmann GmbH, Küchenkontor, Mobile-Shop Weyhe, Modehaus von Hollen GmbH, ACVocline Studios und Stimmoase, Blumen Peinemann, Mode und Betten, Scheunenmarkt Warneke, Fadenlauf, Inbetween – Luma Textil Handels GmbH, Fashion One & Fashion Two, Geduldsfaden, Alte Destille und Brasserie am Markt (Garbs).

Zur Sache

Ablauf des Quizzes

Und so funktioniert die Teilnahme: Die Frage des Tages, nebst Hinweis, was bei erfolgreicher Teilnahme und ein wenig Glück gewonnen werden kann, wird immer morgens zwischen 9 und 10 Uhr online auf den Social-Media-Kanälen der Gemeinde bei Facebook und Instagram veröffentlicht. Die Antwort darauf kann dann bis zum Folgetag um 8 Uhr per E-Mail an quiz(at)weyhe.de geschickt werden. Los geht es an diesem Montag, 1. März. Danach erfolgt jeden Morgen an insgesamt 15 Tagen (außer sonnabends und sonntags) eine neue Quizfrage.

Aus allen richtigen Einsendungen lost das Stadtmarketing anschließend einen Gewinner, der sich über ein Gutschein-Paket freuen darf. Entsprechende Benachrichtigungen gehen zeitnah an den Gewinner heraus. Außerdem wird natürlich auch das aktuelle Rätsel immer am Folgetag mit der nächsten Frage zusammen aufgelöst.