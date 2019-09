Ein Radfahrer wurde leicht verletzt (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Kirchweyhe. Ein 48-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Kirchweyhe leicht verletzt worden. Gegen 7.20 Uhr befuhr ein 53-jähriger Weyher mit seinem Auto die Straße Im Bruch. Als er am Ende der Straße in die Straße Am Weidufer einbiegen wollte, übersah er laut Polizei den Radfahrer, der seine Fahrbahn kreuzte. Es kam zu einer Berührung und der Radfahrer stürzte. Hierbei verletzte sich der 48-Jährige leicht.