Unfall beim Abbiegen

Radfahrer leicht verletzt

Claudia Ihmels

Ein Autofahrer und ein Radfahrer sind am Dienstag in Varrel zusammengestoßen. Bei dem Unfall an der Zufahrt zum Netto-Parkplatz an der Meenheit wurde der Radfahrer leicht verletzt.