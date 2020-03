Ein 43-jähriger Radfahrer aus Weyhe ist bei dem Unfall schwer verletzt worden (Symbolbild). (Björn Hake)

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag gegen 16.10 Uhr auf der Hauptstraße in Leeste schwer verletzt worden, als er mit einem Auto zusammenstieß. Nach Polizeiangaben übersah der 39 Jahre alte Fahrer des Wagens aus Delmenhorst beim Abbiegen von der Hagener Straße auf die Hauptstraße den 43-jährigen Radfahrer aus Weyhe, der von links auf dem Fahrradweg der Hauptstraße fuhr. Beide stießen zusammen, wobei sich der Fahrradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.