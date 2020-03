Der Radfahrer wurde schwer verletzt (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Leeste. Bei einem Unfall an der Kreuzung Hauptstraße/Schulstraße in Leeste ist am Sonntagnachmittag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 45-jährige Autofahrerin aus Weyhe gegen 16 Uhr von der Schulstraße in die Kirchstraße einbiegen. Sie übersah dabei, vermutlich durch die tiefstehende Sonne, einen 28-jährigen Radfahrer auf der Hauptstraße. Durch den Zusammenstoß stürzte dieser zu Boden und verletzte sich schwer. Er kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus.