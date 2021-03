Ein Radfahrer ist bei einem Unfall leicht verletzt worden (Symbolbild). (Björn Hake)

Beim Ausweichen zweier Reiter ist ein Fahrradfahrer am Freitag um 11.38 Uhr in Groß Mackenstedt leicht verletzt worden. Eine 14-jährige Delmenhorsterin und eine 20-jährige Weyherin überquerten nach Polizeiangaben mit einem am Strick geführten Pferd die Siekstraße und übersahen dabei den von links kommenden 65-jährigen Fahrradfahrer aus Stuhr. Beim Ausweichen stürzte er und verletzte sich leicht.