Weyhe-Leeste. Auf der Brinkumer Straße in Leeste hat sich am Mittwoch gegen 13.50 Uhr ein Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer ereignet. In Höhe Im Sande übersah ein 35-jähriger Mann aus Bremen, der mit seinem Rennrad auf der Brinkumer Straße unterwegs war, einen vorfahrtsberechtigten 42-jährigen Streetscooter-Fahrer, der nach links auf die Brinkumer Straße abbiegen wollte. Es kam zu einer Kollision, bei der sich der Radfahrer leichte Verletzungen zuzog, wie die Polizei berichtet. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 3000 Euro.