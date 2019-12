Der Radfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall (Symbolbild). (Björn Hake)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten ist es am Montag gegen 15.55 Uhr in Moordeich gekommen. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 78-Jähriger aus Stuhr mit seinem Wagen die Moordeicher Landstraße in Richtung Bremen und wollte nach links in die Straße Varreler Feld abbiegen. Dabei übersah er einen 31-jährigen Radfahrer aus Bremen, der den Radweg in Richtung Groß Mackenstedt befuhr. Durch den Zusammenstoß kam dieser zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden von rund 450 Euro.