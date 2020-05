Die 14-jährige Radfahrerin verletzte sich schwer (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Leeste. Eine 14-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Leeste am Freitagnachmittag schwer verletzt worden. Die Polizei in Weyhe sucht nun nach einem etwa 70 Jahre alten Radfahrer, der Zeuge des Unfalls gewesen sein soll. Die Beamten schildern den Vorfall wie folgt: Die 14-Jährige war gegen 13.38 Uhr in Begleitung ihrer Eltern unterwegs und beabsichtigte, von der Schulstraße kommend die Hauptstraße in die Kirchstraße zu überqueren. Da der Verkehr aufgrund der roten Bedarfsampel vor der Kreuzung ruhte, überquerte die 14-Jährige die Hauptstraße und sah den ordnungsgemäß auf dem Radweg aus Leeste Richtung Kirchweyhe fahrenden Mann offenbar zu spät. „Bei Erblicken des Fahrrades erschrak die Unfallverursacherin und bremste sehr stark ab. Hierbei blockierte ihr Vorderrad und sie stürzte auf die Straße“, schildert die Polizei. Bei dem Sturz zog sich das Mädchen schwere Verletzungen zu. Eine Kollision zwischen den Fahrradfahrern hatte nicht stattgefunden.

Die Polizei sucht nun nach dem Unfallgegner, um den Sachverhalt aufzuklären. Es hatte den Beamten zufolge zunächst ein Gespräch zwischen dem Vater der 14-Jährigen und dem Unfallgegner stattgefunden, in dessen Verlauf der Vater den Zeugen entließ. Der Mann wird als etwa 70 Jahre alt und mit Brille beschrieben. Er fuhr mit einem Fahrrad, an dem eine rote Fahrradtasche angebracht war. Die Polizei bittet ihn, sich mit ihr unter der Telefonnummer 04 21 / 8 06 60 in Verbindung zu setzen.