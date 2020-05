Die Pedelec-Fahrerin stürzte beim Abbremsen (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 8.25 Uhr an der Angelser Straße in Weyhe ist eine 35-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr sie die Straße, als ein 57-jähriger Autofahrer aus Blender vor ihr vom Parkstreifen rückwärts in eine Hofeinfahrt fahren wollte und sie dabei übersah. Die 35-Jährige bremste und kam zu Fall. Laut Polizeibericht verletzte sie sich dabei leicht am Kopf.