Rechtsextremismus existiert laut den Verfassungsschutzlern in seiner hinlänglich bekannten Form kaum noch, vor allem der neonazistische Bereich sei "strukturloser" geworden, haben sie beobachtet. (Sebastian Kahnert/DPA)

Welche Gemeinsamkeiten weisen der Rechtsextremismus und Islamismus auf?

Beide gründen auf einem Weltbild, das auf Ungleichheit aufbaut. Die einen begründen diese Ungleichheit mit Rasse, Herkunft oder neuerdings kultureller Identität. Die anderen mit einer ihrer Meinung nach einzig richtigen und einer falschen Art der Religiosität. In beiden Extremismen spielen auch Feindbilder und Verschwörungstheorien eine zentrale Rolle. Zudem bieten sie potenziellen Anhängern ähnliche Anreize: das Versprechen einer engen Gruppe mit einer gemeinsamen Überzeugung, die Möglichkeit, sich zu profilieren, gegebenenfalls einen Neuanfang. Die Botschaft ist: „Egal, wer du bist und was du bisher gemacht hast, wenn du unsere Ziele und Werte vertrittst, bist du einer von uns.“ Natürlich gibt es in den vertretenen Inhalten gewaltige Unterschiede, aber Mechanismen, Strukturen und Radikalisierungswege sind oftmals vergleichbar.

Wie rekrutieren die Gruppen ihren Nachwuchs?

Auch wenn heute viel von einer Radikalisierung über Soziale Medien die Rede ist, sind „Realweltkontakte“ immer noch wichtiger Bestandteil der Rekrutierung. Viele kommen über den Freundeskreis oder über Angebote, die sich passgenau an das Zielpublikum richten, nach und nach in die Gruppen. Solche Aktivitäten können zum Beispiel Religionskurse sein oder die Beteiligung an Spendenaktionen. Auch das Internet spielt heute eine große Rolle. Das Angebot islamistisch, salafistisch orientierter Gruppen ist häufig vergleichsweise professionell, informativ und ansprechend gestaltet. Suchende landen dabei oft selbst bei neutralen Fragen zum Islam sehr schnell auf einschlägigen Seiten. Zudem nutzen die Gruppen Soziale Medien, um potenzielle Anhänger zu werben und bei der Stange zu halten. Der Einstieg in die Szene ist zumeist schleichend und beginnt mit vermeintlich harmlosen Angeboten. Zeigen die Kandidaten Interesse und erweisen sich als vertrauenswürdig, erfolgt dann die Aufnahme in engere Kreise.

Auf welche Signale sollten Eltern, Jugendbetreuer oder Erzieher achten?

Grundsätzlich ist jede Radikalisierungsbiografie individuell, und es gibt keinen Katalog mit typischen Signalen, die man in einer Art Liste abhaken könnte. Plötzliche Verhaltensveränderungen können ein Anzeichen sein, zum Beispiel der Rückzug von Bezugspersonen, die Orientierung an radikalen Gruppen oder – für den Islamismus – der Versuch, religiös begründete Verhaltensweisen kompromisslos durchzusetzen, etwa Fernbleiben vom Unterricht während Gebetszeiten, Weigerung, Mitgliedern des anderen Geschlechts die Hand zu geben. Neben Verhaltensänderungen sind auch plötzliche Änderungen im Weltbild und die Ablehnung Andersdenkender ein Warnsignal. Insgesamt ist jedoch jeder Einzelfall genau zu betrachten, Verallgemeinerungen helfen nicht weiter. Ein Gespräch mit der betroffenen Person ist in jedem Fall notwendig, eventuell sollte bei Zweifeln auch professionelle Beratung gesucht werden. Im Fall des Verdachts auf islamistische, salafistische Radikalisierung können sich Hilfesuchende beispielsweise an die Kompetenzstelle Islamismusprävention Niedersachsen wenden.

Was sind die Schwerpunkte des Rechtsextremismus im Landkreis Diepholz?

Um es vorweg zu nehmen: Der Landkreis Diepholz ist kein Schwerpunkt des Rechtsextremismus in Niedersachsen. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der Situation vor Ort. Auch wenn es im Landkreis durchaus einige wenige Einzelpersonen gibt, die wir der rechtsextremistischen Szene zurechnen, so finden wir hier derzeit keine organisierten Strukturen, wie beispielsweise eine neonazistische Kameradschaft oder aktive Vertreter einer rechtsextremistischen Partei. Generell müssen wir in Niedersachsen feststellen, dass der Rechtsextremismus in seiner bisherigen Form kaum noch existiert. Insbesondere der neonazistische Bereich ist strukturloser geworden und vermischt sich zusehends mit der aktionsorientierten subkulturellen Szene. Die geringe Präsenz in der Fläche wird dabei häufig durch Kooperationsmodelle kompensiert, die über größere räumliche Entfernungen hinweg bestehen. Zudem geht damit der Bedeutungsverlust rechtsextremistischer Parteien in Niedersachsen einher. Sowohl die NPD als auch die Partei Die Rechte sind öffentlich kaum präsent und nur in geringem Maße als handlungsfähig zu bezeichnen. Die rechtsextremistischen Parteien haben hier ihren szeneprägenden Charakter verloren. Allerdings gilt es zu beachten, dass die neuen Verbreitungswege des Rechtsextremismus, die insbesondere das Internet bietet, nicht vor den Grenzen Niedersachsens Halt machen.

Und wie sieht es mit dem Islamismus aus?

Aktuell hat die salafistische Szene in Niedersachsen 880 Anhänger und ist in Niedersachsen über das ganze Land verteilt. Salafisten entfalten ihre Aktivitäten insbesondere von größeren Städten aus. Dazu gehören vor allem die Räume Wolfsburg/Braunschweig, Hildesheim/Göttingen und Hannover. Auch in der Region Oldenburg sind dem Niedersächsischen Verfassungsschutz Personen des salafistischen Spektrums bekannt, die dort verschiedene Moscheen aufsuchen.

Was macht die Faszination oder Anziehungskraft der beiden Richtungen für Jugendliche aus?

Extremistische Gruppen bieten vor allem Jugendlichen und jungen Erwachsenen soziale Bestätigung, das Gefühl, die Welt verändern zu können, und auch eine Art Exit-Strategie, um gesellschaftlichen Erwartungen oder sozialen Zwängen zu entfliehen. Die Szenen gehen auf soziale und psychologische Bedürfnisse möglicher Anhänger explizit ein, vermitteln ein Gefühl der Gemeinschaft, des Zusammenhalts und gleichzeitig ein gemeinsames Ziel und entsprechende Feindbilder. Gerade das Moment der Anerkennung in der Gruppe stellt gerade bei Jugendlichen einen hohen Anreiz dar – insbesondere, wenn diese Anerkennung außerhalb der Gruppe vermisst wird, sei es familiär, beruflich oder aufgrund eines Gefühls der Ablehnung aufgrund der Herkunft. Im Islamismus spielen islamfeindliche und rassistische Erfahrungen eine bedeutende Rolle.

Was können Schulen, Jugendeinrichtungen und Vereine zur Prävention tun?

Prävention beginnt nicht erst bei einem Bezug zum Extremismus. Allen Extremismen gemein ist die Ablehnung einer demokratisch verfassten Gesellschaft und von individuellen Freiheitsrechten. Daher ist es wichtig, die Demokratiefähigkeit von Kindern und Jugendlichen bewusst zu stärken. Dies kann zum Beispiel geschehen, indem die Werte konkret in den Einrichtungen auch gelebt werden. Ein zweiter Teil ist die Sensibilisierung für Extremismus. Wie sehen zum Beispiel typische Argumentationsmuster aus? Woran erkenne ich Extremismus? Und wie kann ich mich in einem solchen Fall verhalten? Auch Lehrkräfte und Betreuende sollten geschult werden, wie Extremismus zu erkennen ist und – ganz wichtig – an welche Stellen sie sich wenden können, um Hilfe zu erhalten. Die Vermittlung von Medienkompetenz ist zudem heute unabdingbar in der Prävention von Extremismus.

Wo finden betroffene Jugendliche, die aus den Szenen aussteigen möchten, Hilfe?

Beim Verfassungsschutz Niedersachsen ist das Aussteigerprogramm „Aktion Neustart“ angesiedelt. Dieses hilft ausstiegswilligen Rechtsextremisten und Islamisten oder Salafisten bei einem sicheren und nachhaltigen Ausstieg aus der entsprechenden Szene. Seit letztem Jahr können Ausstiegswillige und Personen, die Fragen zum Thema Ausstieg haben, auch unter www.aktion-neustart.de über einen Chat mit den Aussteigerhelfern kommunizieren. Dies ermöglicht einen niedrigschwelligen Zugang zum Beratungsangebot. Das Angebot von „Aktion Neustart“ ist kostenlos und absolut vertraulich.

In Ihren Vorträgen befassen Sie sich nicht mit dem Linksextremismus. Warum wird dieser ausgeklammert?

Natürlich tragen wir auf Anfrage auch zum Thema Linksextremismus vor. In diesem Fall bestand Interesse an den Themen Rechtsextremismus und Islamismus. Wir klammern also Linksextremismus keineswegs aus, es kommt auf die Anfrage an, welche Themen bearbeitet werden.

Die Fragen stellte Eike Wienbarg.

Zur Person

Die Referenten:

Verena Voigt, Jahrgang 1978, hat in Tübingen Religionswissenschaft, Islamwissenschaft und Politikwissenschaft studiert und arbeitet seit 2017 als Referentin im Fachbereich Prävention beim Niedersächsischen Verfassungsschutz. Sven Schönfelder, Jahrgang 1975, ist Sozialwissenschaftler und seit 2013 als wissenschaftlicher Referent im Fachbereich Rechtsextremismus bei der Niedersächsischen Verfassungsschutzbehörde tätig.

Zur Sache

Zum achten Mal findet an diesem Freitag, 1. März, im Rathaus Stuhr der Fachtag Prävention statt. Schwerpunktthemen dieser Veranstaltung für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit sind Rechtsextremismus und Islamismus. Verena Voigt und Sven Schönfelder vom Verfassungsschutz werden in zwei Workshops die Referenten sein.