Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in Stuhr leicht verletzt worden (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Leicht verletzt worden ist eine Radfahrerin am Sonnabend in Stuhr. Kurz nach 9 Uhr fuhr ein 82-jähriger Autofahrer auf der Kladdinger Straße und wollte von dort bei Grün nach rechts auf die Stuhrer Landstraße abbiegen. Dabei übersah er eine 42-jährige Radfahrerin, die die Stuhrer Landstraße in Richtung Discounter überqueren wollte und Vorfahrt hatte. Die Frau prallte gegen das Auto des Stuhrers und verletzte sich dabei leicht. Am Auto entstand geringer Schaden, für das Fahrrad nehmen die Beamten einen wirtschaftlichen Totalschaden an. Dien Gesamtschaden schätzen sie auf circa 1200 Euro.