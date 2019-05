Auch der Radweg wird gesperrt. (Björn Hake)

Stuhr. Aufgrund des Baufortschritts im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Delmenhorster Straße (B 322) stehen ab diesen Donnerstag, 9. Mai, auch Arbeiten am Geh- und Radweg der Delmenhorster Straße sowie Fräsarbeiten an der Fahrbahn an. Daher können Fußgänger und Radfahrer den Weg zwischen Klein Mackenstedt und der Gaststätte Kreuz-Meyer nicht nutzen. Das teilt die Gemeinde Stuhr mit. Eine Umleitung wird über die Heidestraße, die Industriestraße und die Hauptstraße (B 51) vor Ort ausgeschildert. Eine Querung der B 322 zwischen Industriestraße und Obernheider Straße ist weiter möglich. Fragen beantworten im Rathaus Jürgen Brinkmann (04 21 / 5 69 51 03 oder j.brinkmann@stuhr.de) und Michaela Schierenbeck (04 21 / 5 69 51 02 oder m.schierenbeck@stuhr.de). Bautechnische Fragen werden unter 0 50 21 / 60 60 beantwortet.