Gemeinsam ruhige Kugeln geworfen haben Mitglieder des TuS Varrel mit den französischen Gästen aus Teloché. Sie haben den Bouleplatz Place de la Pétanque zwischen dem Bolzplatz An der Graft und dem Tennis-Club Blau Weiß Varrel eingeweiht. (Vasil Dinev)

Stuhr-Varrel. Picasso hat es gespielt und Adenauer auch. Boule spielen erfordert Konzentration, kluge Taktik und eine ruhige Hand. Auch auf dem Bouleplatz, dem sogenannten „Place de la Pétanque“ des TuS Varrel zwischen dem Bolzplatz An der Graft und dem Tennis-Club Blau Weiß können ab sofort Vereinsmitglieder oder die, die es werden wollen (Neueinsteiger können vier Wochen lang schnuppern) eine ruhige Kugel schieben – besser gesagt werfen. Am vergangenen Sonntagvormittag zur offiziellen Eröffnung des Platzes flogen die ersten Kugeln. Geworfen wurden sie von den Mitgliedern des TuS Varrel und den französischen Gästen aus der Partnergemeinde Teloché.

Und es sah eigentlich ganz einfach aus: Eine kleine, hölzerne Kugel, die als Schweinchen bezeichnet wurde, lag auf der Schotterfläche. Mit gezielten Würfen versuchten die Spieler nacheinander, ihre silberfarbenen etwa 700 Gramm schweren Metallkugeln so nah wie möglich an dieses Schweinchen heranzubringen. Die Spieler spielten im offiziellen Spiel zwei gegen zwei als „Doublette“ oder drei gegen drei als „Triplette.

Das Besondere an dem französischen Spiel: Jeder kann es schnell erlernen. Selbst Menschen mit Handicap können ohne weiteres mitmachen. Dieses Pétanque – eine Variante des Boule – sah so lässig aus, weil es wohl keine Sache des Körpers, sondern eher eine des Kopfes ist.

Das aus Frankreich stammende Spiel eignet sich damit nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder. „Ein weiteres Angebot im TuS“, erklärte der Vorsitzende Wolfgang Kretschmer. Noch seien die Trainingszeiten variabel, und noch sei Boule keine eigene Sparte. 25 Mitglieder hätten aber Interesse bekundet. „Das lässt sich gut steigern“, so der Vereinschef.

Die Regeln lassen sich schnell erlernen. Das Schweinchen wird etwa fünf Meter weit geworfen, dann gilt es, mit den größeren Metallkugeln möglichst nah an sie heran zu kommen. „Dabei bedeutet Legen die Kugel nahe am Schweinchen zu platzieren“, erläuterte Alexander Carapinha Hesse, „und Schießen oder Werfen heißt, dass man versucht, die nahe platzierte Kugel des Gegners zu treffen und sie so wegzuspielen.“ Hesse gehört beim TuS Varrel zum Organisationsteam für den Austausch mit Stuhrs französischer Partnergemeinde Teloché. Und die Partnergemeinde dürfte mit dazu beigetragen haben, dass beim TuS jetzt die ruhige Kugel geschoben wird. Denn früher habe man während des Austauschs auf dem Parkplatz des Gutes gespielt, war immer wieder zu hören. „Das war ein Akt, wir haben stundenlang Kies hin- und hergeschoben“, erinnerte sich Hesse.

Die Franzosen waren dann zur Eröffnung auch großen Lobes. Die Blicke des Gastvaters von Hesse sprachen Bände. Hesse nimmt nicht nur regelmäßig am Austausch teil, sondern hat in Teloché ein Praktikum gemacht und in Paris ein Semester studiert.

Immer wieder nickte Serge Prigent zustimmend, setzte als einer der ersten Spieler die Kugel auf den Kies. Zehn Plätze sind übrigens unmittelbar nebeneinander angeordnet. Am Donnerstag findet das erste Turnier statt. Dann messen sich die angereisten Franzosen mit den deutschen Gastfamilien.

Den französischen Nationalsport kann man übrigens ein Leben lang spielen. Der Name leitet sich vom französischen „pieds tanqués“, zu deutsch „geschlossene Füße“, ab und bezieht sich auf die Abwurfposition.