Die Kita Varreler Feld soll erweitert werden. (Michael Braunschädel)

Stuhr. Die zwei nächsten Schritte des Kita-Zukunftkonzeptes der Gemeinde Stuhr hat der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. So stimmten die Mitglieder für den Ausbau der Kindertagesstätten Groß Mackenstedt und Varreler Feld.

In Groß Mackenstedt fehlen laut Kerstin Frohburg von der Gemeindeverwaltung 22 Krippenplätze. Daher soll die Kita um einen Gruppenraum inklusive der nötigen Nebenräume erweitert werden. Aufgrund des zusätzlichen Personals müssen auch dafür neue Räume geschaffen werden. Die Vorhaben sollen durch einen Anbau sowie Umgestaltungen im bestehenden Gebäude realisiert werden. Dafür sind laut Kostenschätzung rund 1,048 Millionen Euro nötig, hinzu kommen rund 55 000 Euro für die Ausstattung, so Frohburg weiter.

Ähnlich sieht es am Varreler Feld aus. Im Bereich Stuhr/Moordeich/Varrel fehlen laut Frohburg 33 Plätze im Krippenbereich. In der Kita sollen daher zwei neue Gruppenräume mit Nebenräumen entstehen. Auch hier gibt es neue Räumlichkeiten für das vermehrte Personal. Vor Ort wird mit Kosten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro plus 75 000 Euro Ausstattungskosten gerechnet.