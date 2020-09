Bettina Scharrelmann wurde am Mittwochabend vom Gemeinderat zur neuer Ersten Gemeinderätin in der Gemeinde Stuhr gewählt. Bürgermeister Stephan Korte war der erste Gratulant. (Claudia Ihmels)

Stuhr. Erst seit Februar hat die Gemeinde Stuhr einen neuen Bürgermeister, jetzt ist auch der zweite Posten an der Verwaltungsspitze neu besetzt worden. Der Rat der Gemeinde Stuhr hat am Mittwochabend Bettina Scharrelmann einstimmig zur neuen Ersten Gemeinderätin gewählt. Die 52-jährige Bremerin tritt die Nachfolge von Ulrich Richter an. Auch alle weiteren Entscheidungen des Rates fielen bei der Sitzung in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum einstimmig aus, unter anderem ging es dabei um eine Verlängerung der Förderung für das Mehr-Generationen-Haus (MGH) in Brinkum.

Seit dem 24. Juli lief die Ausschreibung für die Stelle der Allgemeinen Vertretung des Bürgermeisters. 16 Bewerbungen seien daraufhin eingegangen, berichtete Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte. „Die Auswahlkriterien habe ich relativ hoch gefasst“, fügte er hinzu. Drei Bewerber habe er dann eingeladen, diese hätten sich auch im Verwaltungsausschuss vorgestellt. Die Wahl sei schließlich auf Bettina Scharrelmann gefallen.

Korte machte auf Nachfrage keinen Hehl daraus, dass sie auch seine erste Wahl war. „Frau Scharrelmann passt zu mir, sie bringt Expertise mit“, sagte er über die Juristin, die im Moment noch Leiterin des Amtes für Migration in Bremen ist. Und weiter: „Mir war eine versierte Führungskraft wichtig.“ In Stuhr stünden wichtige Projekte an. Außerdem sei die Gemeinde mit 640 Mitarbeitern insgesamt, davon 115 im Rathaus, ein großer Dienstleister.

Die Wahl des Ersten Gemeinderats und Allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters durch den Rat erfolgt für eine Dauer von acht Jahren und auf Vorschlag des Bürgermeisters. Es handelt sich um ein Beamtenverhältnis auf Zeit. Die Amtszeit des jetzigen Ersten Gemeinderates Ulrich Richter läuft Ende September aus. „Ich habe mich entschieden, die Stelle auszuschreiben“, sagte Korte. Er hätte den jetzigen Stelleninhaber aber auch ohne Ausschreibung zur Wiederwahl vorschlagen können, bestätigte der Bürgermeister auf Nachfrage. Ulrich Richter nahm an der Sitzung nicht teil, er befindet sich laut Korte derzeit im Urlaub.

Der Bürgermeister sieht die einstimmige Wahl von Bettina Scharrelmann als Bestätigung seiner Auswahlentscheidung. „Mit ihr konnte eine erfahrene Verwaltungsmanagerin für Stuhr gewonnen werden, die über hohe fachliche und persönliche Kompetenzen und zugleich über politisches Einfühlungsvermögen verfügt“, sagte er.

Bettina Scharrelmann wird ihre neue Position in Stuhr nach eigenen Angaben voraussichtlich am 1. November antreten. „Danke für ihr Vertrauen“, sagte sie nach der einstimmigen Wahl. Zuvor hatte sie bei einer kurzen Vorstellung verraten, dass sie zwar in Bremen wohnt, ihr Stuhr aber durchaus vertraut ist. „Mein Mann und ich haben zwei Islandpferde hier in Stuhr“, erzählte sie. Daher kenne sie sich ein wenig aus und habe auch einige Menschen in der Gemeinde kennengelernt. „Ich finde ihre Gemeinde spannend und würde mich freuen, hier tätig zu sein“, hatte sie vor der Abstimmung gesagt.

Die Juristin leitet seit sieben Jahren das Migrationsamt in Bremen. „In dieser Zeit ist es ihr gelungen, das Amt zu einem angesehenen und modernen Dienstleister weiterzuentwickeln und zugleich die, mit dem Jahr 2015 beginnenden starken Anstieg der Migration verbundenen Herausforderungen zu meistern“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Stuhr. Bereits zuvor habe sie in verschiedenen Funktionen in Politik und Verwaltung zahlreiche Projekte zum Erfolg geführt. Wie aus einer Mitteilung der Senatspressestelle aus dem Jahr 2013 hervorgeht, war Scharrelmann vor ihrer Zeit beim Migrationsamt vier Jahre lang als Parlamentsreferentin für Innen- und Rechtspolitik bei der Bremer SPD-Bürgerschaftsfraktion beschäftigt. Zuvor hatte sie demnach nach einer mehrjährigen Tätigkeit als Rechtsanwältin an verschiedenen Hochschulen in leitender Funktion mit dem Schwerpunkt Neu- und Reorganisationsprozesse gearbeitet.

Nach der Wahl von Bettina Scharrelmann beschäftigte sich der Rat mit der Förderung des Brinkumer Mehr-Generationen-Hauses (MGH). Dieses wird hauptsächlich aus Bundesmitteln gefördert. Die jährliche Fördersummen von 30 000 Euro vom Bund gibt es allerdings nur, wenn die restliche Summe vom Land und der Gemeinde finanziert werden. Der Rat sprach sich dafür aus, dass MGH auch zukünftig mit 5000 Euro jährlich zu unterstützen. „Das MGH leistet seit vielen Jahren hervorragende Arbeit, der Dank dafür gilt vor allem auch den Ehrenamtlichen“, sagte Uwe Schweers (CDU).

Ein weiteres Thema war das Bebauungsgebiet Weiße Riede II in Seckenhausen, für das zunächst der Flächennutzungsplan geändert und dann ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden muss. Beides brachte der Rat auf den Weg. Auf Nachfrage des neuen CDU-Fraktionsvorsitzenden Finn Kortkamp erläuterte Christian Strauß, Fachdienstleiter Stadtplanung, dass es „auf jeden Fall noch zwei Jahre“ dauern wird, bis dort tatsächlich gebaut werden kann. Beschlossen wurde auch ein neuer Bebauungsplan für eine etwa einen Hektar große Fläche in Neukrug, die die Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes ermöglichen soll.