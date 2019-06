Beim Low-T-Ball galt es, das Spielgerät flach am Gegner vorbei zu schieben. (xxx)

Stuhr-Heiligenrode. „Quiet Please!“ Mit diesem berühmten Ausruf wird auf den Center Courts dieser Welt, vor allem in Wimbledon, Ruhe angemahnt. In Heiligenrode wäre man am Montagvormittag mit dieser Order allerdings nichts geworden. „Platz vier, Platz fünf“ oder „Klasse 2a liegt vorne“ schallt dort aus den Lautsprechern. Laut gesprochen, gekreischt und geschrien gar, wird auch ansonsten auf dem Vereinsgelände des TSV. Und das durchaus vor Begeisterung: Denn zum ersten Mal gastiert hier die Streettennis-Tour des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB), Heiligenrode ist einer von 15 auf Bewerbung ausgewählten Orten. Rund 250 Kinder, die gesamte Grundschule also, versuchen sich nun am Schläger, teilweise zum ersten Mal. So etwa Feline. „Ich überlege jetzt, Tennis richtig auszuprobieren“, gibt die Achtjährige zu Protokoll – und flitzt zum nächsten Spiel. Auch nicht ganz geräuschlos, versteht sich.

Den Nachwuchs an den Tennissport heranführen, das war ganz klar Sinn der Übung unter dem Motto „Ratzfatz auf den Platz“. „Die Schüler sollen unsere Anlage kennenlernen. Man muss eben einiges tun, um die Jüngeren für sich zu gewinnen“, sagt Peter Risler, zuständiger Spartenleiter beim TSV. Um den Nachwuchs dann zu fördern, habe man extra die Tennisschule Die Ballmeisterei zu sich in den Verein hereingeholt. Jürgen Heusmann von eben dieser betreut nun das Geschehen rund um das Vereinsheim. Das hatte sich eigentlich auf dem Parkplatz abspielen sollen. „Aber der war zu klein“, begründete Pressewartin Elke Krebs die geringfügige Standortverlagerung – wodurch es dann allerdings nicht mehr wirklich auf die Straße als Belag ging, wie es der Name der Veranstaltung nahelegte.

Aber es wird bei 13 teilnehmenden Klassen, jede in unterschiedlich farbigen T-Shirts, nun einmal eine entsprechende Anzahl an Plätzen beziehungsweise Stationen benötigt. Denn wer im eigentlichen Turnier unter Spielzeitvorgabe und nach Tischtenniszählweise ausscheidet, soll nicht tatenlos zusehen müssen. Heusmann: „Dann geht es mit einem Parcours weiter. Bei uns im Training ist langes Anstehen und Warten, dass man endlich dran ist, auch nicht mehr angesagt. Es geht ebenso wenig darum, den Kindern beizubringen, drei Grad mehr nach oben auszuholen.“ Sein Credo stattdessen: „Lass die Kinder doch einfach spielen.“

Spielerisch ist der Ansatz auch für jene, die es nicht in die nächste K.O.-Runde schaffen. „Wir haben zum Beispiel einen Sportrollstuhl, da Inklusion im Tennis ja immer wichtiger wird“, erklärt Heusmann. „Es ist auch eine Inklusionsklasse dabei“, ergänzt Steffen Brandau, einer von sieben Organisatoren, die der Verband entsandt hat. Ihnen helfen als Schiedsrichter etwa 20 Jugendliche von der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum. Am Start sind zudem die Lütten vom Heiligenroder Schulkindergarten.

Tagessieger gekürt werden am Ende bei den Kleineren in Low-T-Ball, bei dem ein größerer Ball am Gegner vorbei zu rollen ist, und bei den Größeren auf Kleinfeldern – mit kürzeren Schlägern und weicheren Bällen. Kindgerecht eben. „Beim Fußball wird in der G-Jugend schließlich auch nicht gleich mit richtigen Bällen gespielt. Und wir wollen zeigen, wie einfach Tennisspielen sein kann“, so Heusmann.

Denn die vergleichsweise hohen Voraussetzungen – es bedarf in der Regel Schläger, Ball, Netz und Gegenspieler – werden seiner Meinung nach als vermeintliche Nachteile des Tennis wahrgenommen. Das Gegenteil zu beweisen, sei der heutige Auftrag. Zumal es dem Tennis derzeit an den ganz prominenten Zugpferden fehle, die früher für enorme Nachfrage bei den Kursen sorgten: „Aber wir dürfen uns nicht ewig hinter Boris Becker und Steffi Graf verstecken.“

Einer, der wohl höchstens schon mal diese Namen gehört hat, ist Theodor. Aber auch ohne ihre Zugkraft hat der Siebenjährige den Weg zum Tennis bereits gefunden – und bevor die Streettennis-Tour in Heiligenrode Halt machte. Die jetzt gewählte Herangehensweise kennt er von seinen Trainingsstunden. Die scheinen gefruchtet zu haben. „Ich habe bislang alles gewonnen“, verkündet er jubelnd. Auch bei ihm gilt: nichts mit „Quiet Please!“