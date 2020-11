Der Rauchmelder in dem Haus hatte wegen eines technischen Defekts ausgelöst (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Mit einem gehörigen Schrecken dürften die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Sebastian-Kneipp-Straße in Brinkum am frühen Montagmorgen aufgewacht sein. Um 5.50 Uhr schlug ein Rauchmelder im Gebäude Alarm. Die Ortsfeuerwehr Brinkum rückte sofort mit vier Einsatzfahrzeugen an, wie ihr Sprecher Christian Meinen mitteilt. Die Einsatzkräfte konnten nach einer Erkundung aber schnell Entwarnung geben. Der Rauchmelder hatte aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst, so Meinen. Der Einsatz war deshalb nach einer halben Stunde wieder beendet.