Nur Einsatzkräfte durften noch hinein: Der Real-Markt an der Proppstraße musste nach dem Brand vorübergehend geschlossen werden. (Sebastian Kelm)

Einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei hat es am Mittwochvormittag ab 10.46 Uhr im Real-Supermarkt an der Proppstraße in Groß Mackenstedt gegeben. In einem Imbiss nahe des Eingangsbereichs war ein Feuer ausgebrochen. Der Koch erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, ebenso zwei weitere Angestellte, die mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurden. Alle Kunden, nach Angaben von Feuerwehrsprecher Matthias Thom "mehrere Hundert", wurden umgehend zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert, was auch sehr gut geklappt habe. Nach der Evakuierung räumte die Polizei laut Sprecher Thomas Gissing den Parkplatz für die Löscharbeiten, die aber schon nach rund einer halben Stunde abgeschlossen werden konnten. "Die Sprinkleranlage hatte hervorragende Arbeit geleistet", so Thom.

Bewährt habe sich auch die Brandmeldeanlage, die angesichts der Rauchentwicklung, die zeitweise heftig gewesen sein soll, frühzeitig ausgelöst hatte. Alle Stuhrer Ortswehren waren mit insgesamt 100 Kräften vor Ort. Zu Brandursache und Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden, die Polizei ermittelt. Wann der Markt wieder öffnet, war zunächst auch unklar.

Die Feuerwehr wusch auch noch Haare

Besonders kurios: Die Feuerwehr wusch einer Frau, die aus dem Frisörsalon des Einkaufszentrums flüchten musste, die Haare.

Wäre das Färbemittel länger drin geblieben, hätte das gesundheitliche Folgen haben können. (Nonstopnews/dpa)

"Ich habe mir gerade Strähnchen machen lassen, als der Feueralarm losging", berichtete die Kundin der Fernsehnachrichtenagentur Nonstopnews. Im Friseurumhang rettete sich die Frau mit den anderen Besuchern des Einkaufszentrums nach draußen.

Da das Färbemittel in ihren Haaren nur eine gewisse Zeit einwirken durfte, ohne gesundheitsschädlich zu werden, leistete die Feuerwehr Hilfe. "Wir haben dafür den kleinsten Schlauch genommen, den wir haben, damit wir ihr nicht die Haare vom Kopf pusten", berichtete Matthias Thom von der Kreisfeuerwehr im Landkreis Diepholz der Deutschen Presse-Agentur. In wenigen Sekunden waren die Haare der blonden Frau gerettet. (lni)