So mancher Gast lies sich einen edlen Tropfen schmecken. (Michael Braunschädel)

Weyhe-Kirchweyhe. Ein Weinfest in Norddeutschland? Vielleicht ein Widerspruch in sich – aber immer mehr Gemeinden entdecken, dass es sich auch mit einem guten vergorenen Traubensaft bestens feiern lässt. In Weyhe gilt das für Freunde des Weins schon seit dem Jahr 2000. Seitdem organisiert der Lions Club Bremer Süden jedes Jahr ein Weinfest auf dem Marktplatz. Nicht nur Weine aus verschiedenen europäischen und ferneren Anbaugebieten konnten da verkostet, sondern auch die Grundlagen für eine etwas größere Anzahl von verschiedenen Schoppen gelegt werden. „Immer wieder ein Erfolg, dieses feine Weinfest“, so Jürgen Lemmermann, Sprecher der Lions.

Da konnte man am Brezel-Stand des begeisterten Aktiven Lemmermann dieses wunderbar frische, noch warme salzige Gebäck genießen, das sich als Begleitung zum deutschen Riesling hervorragend eignet. Oder man entschied sich für den elsässischen Flammkuchen oder für schlichte deutsche Currywurst mit selbstgemachter Soße. Mit Soße Lionesse, um genau zu sein, um eines dieser Wortspiele um „Lion“ zu erwähnen. Besucher Klaus Kappel konnte versichern, dass diese Soße durchaus einer gewohnten Currywurstsauce gleichkam im Geschmack.

Löwen und Lions tauchten allenthalben wieder auf, an fast allen Ständen. Ob nun als Löwenfood von Florian Walter bei italienischen Kalbsfrikadellen an Gurkensalat und Roggenbrot oder bei Espresso und Tiramisu. Viel Humor bewiesen auch Walter Rohenkohl und Leonardo Caprarese mit ihrer besonderen Speisekarte: „La cucina dell'arte“, verziert mit einem typischen Komödianten. Augenzwinkernd meinten die beiden leidenschaftlichen Köche: „Das haben wir angelehnt an die italienische commedia dell'arte – und Küche der Künste mögen wir halt.“ Zu genießen gab es bei ihnen Pasta di mare und Bruschetta Genovese, die man mit einem Brancott Sauvignon aus Neuseeland oder einem Bree Rosé Pinot Noir, einem Spätburgunder, zu sich nehmen konnte. Nebenan boten niederländische Lions-Freunde wie schon seit zwölf Jahren ihren Käse an, „wir haben jungen, alten und reifen“, lautete der schmunzelnde Kommentar eines Löwen aus Goor. Anreichern konnten die Besucher das mit einem der elf mitgebrachten Weine, vielleicht dem grünen Veltliner Weinzierl aus Österreich oder einem Phebus Rosé aus Argentinien.

Das ehemalige Lions-Mitglied Harald Böhnke rief vor 19 Jahren dieses Weinfest mit ins Leben. Damals stand die Idee im Raum, viele verschiedene Winzer auf den Marktplatz zu holen. Mittlerweile sind Winzer nicht mehr vertreten. Es scheint den Lions auf dem Marktplatz aber immer wieder aufs Neue Spaß zu machen. So auch die Versteigerung einer besonderen Spende: eines Fußballtrikots, unterschrieben von Werder-Spielern. Los gings am Sonnabend mit 250 Euro, das steigerte sich innerhalb von 45 Minuten auf 500 Euro.

Besonders angenehm ist es natürlich, wenn man bei solch exquisiter Vielfalt mit ruhigem Gewissen weiterschlemmen kann, denn schließlich ist ja alles für einen guten Zweck. Alle Erlöse dieser Lions-Club-Veranstaltung gehen an gemeinnützige Zwecke, in diesem Fall an konkrete Projekte für Familien in Not. „Wir versuchen ja immer, Spenden für unsere Projekte aufzutun, das wird immer schwerer, und da ist so ein Weinfest schon etwas Besonderes – auch wenn das nur mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement getragen werden kann“, erklärte der derzeitige Präsident Florian Walter. Unzählige Stunden verbringen die Clubmitglieder nicht nur an den Ständen, sondern auch beim Auf- und Abbau derselben. Aber wenn dann am Ende des Wochenendes einige tausend Euro übrig bleiben, hat sich der Aufwand allemal gelohnt. „Es war am Freitag richtig viel los, alle Sitzplätze belegt und eine tolle Atmosphäre, Sonnabend wegen des Regens nicht ganz so voll – aber eine lauschige Stimmung unter den Pavillons“, meinte Lemmermann am Schluss zufrieden.

Besonders die Musik hatte vielen gefallen, am Sonnabend die BBB (Bastigkeit Blues Band) – also Gerd Bastigkeit (Gesang, Keyboards), Frank Matutat (Drums) und Franz Powalla (Gitarre) – die viele Coverstücke sowie einige aus Bastigkeits Feder zu Gehör brachte.