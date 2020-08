Die Einsatzkräfte mussten gleich an mehreren Orten Wasser abpumpen (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Kirchweyhe. Die Ortsfeuerwehr Kirchweyhe ist am Sonnabend gegen 10.42 Uhr zu einer technischen Hilfe an die Kantstraße in Kirchweyhe alarmiert worden. Wie Pressesprecherin Danica Kosch berichtet, stand durch den starken Regen in der Nacht ein Keller rund 30 Zentimeter unter Wasser. „Dieser wurde leergepumpt und ausgesaugt“, berichtet Kosch weiter. Im Verlauf des Einsatzes kamen jedoch noch weitere Anwohner der Kantstraße und der Kleiststraße auf die Einsatzkräfte zu, da sie ebenfalls Wasser im Keller hatten. Insgesamt wurden so fünf Einsatzstellen kontrolliert und abgearbeitet. Im Anschluss mussten die Einsatzkräfte noch die Fahrzeughalle des eigenen Gerätehauses von Wasser befreien, da es auch dort zu einem Regenwassereinbruch gekommen war, teilt Kosch mit. Gegen 15.10 Uhr waren alle Einsätze erledigt.