Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall (Symbolbild). (Björn Hake)

Bei einem Autohaus an der Max-Planck-Straße in Stuhrbaum ist es in der Nacht zu Sonnabend zu einem Aufbruch eines Autos gekommen. Wie die Polizei mitteilt, zerstörten der oder die Täter die Scheibe des Neufahrzeuges und klauten einen Reifensatz. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Gewerbegebietes gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe zu melden. Die Dienststelle ist telefonisch unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 erreichbar.