Weyhe-Kirchweyhe. Ein Straßenreinigungsfahrzeug und ein Auto sind am Montag in Kirchweyhe kollidiert. Laut Polizei kam es dazu gegen 11.45 Uhr an der Ampelkreuzung Lahauser Straße/Hauptstraße. Ein 59-jähriger aus Weyhe fuhr auf der Hauptstraße mit seinem Straßenreinigungsfahrzeug bei Rot über die Ampel in Fahrtrichtung Dreye. Er stieß in der Folge mit dem ihm entgegen kommenden 43-jährigen Autofahrer zusammen. Zwei Rettungswagen waren vorsorglich vor Ort, wurden nach Angaben der Polizei aber nicht gebraucht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro.