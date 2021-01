Einen Eisvogel hat eines der aktiven Nabu-Weyhe-Mitglieder kürzlich in seinem Garten entdeckt und die Kamera darauf gehalten. Er ist aber nicht im Top-Ten-Ranking. (Janßen)

Landkreis Diepholz. Bei der diesjährigen, mittlerweile elften bundesweiten „Stunde der Wintervögel“ hat die Regionalgeschäftsstelle Weser-Mitte des Naturschutzbundes (Nabu) eine Rekordteilnahme verzeichnet. Im Landkreis Diepholz haben bei der Aktion am vergangenen Wochenende 718 Menschen die Vögel in 494 Gärten gezählt, in 2020 waren es dagegen 430 in 324 Gärten, wie Bernd Daneke von der Weyher Ortsgruppe auf Anfrage mitteilt.

Alle waren dazu aufgerufen, eine Stunde lang in den Gärten und Parks die Vogelwelt zu beobachten und diese Beobachtungen dem Nabu mitzuteilen, sagt Leonie Jordan, Leiterin der Regionalgeschäftsstelle. Mit der Zählaktion möchte der Verein ein möglichst genaues Bild von der Vogelwelt erhalten. Dabei geht es nicht um exakte Bestandszahlen aller Vögel, sondern vielmehr darum, Häufigkeiten und Trends von Populationen zu ermitteln.

Und da hat es Daneke zufolge in dieser Momentaufnahme sozusagen einen Rückgang gegeben. Sind in 2020 noch 17.112 Vögel gezählt worden, waren es in diesem Jahr nur noch 12.747. Der zweite Vorsitzende des Weyher Vereins sagt zu der Tendenz: "Es ist wenig los in den Gärten". Genaue Zahlen für die Wesergemeinde allein hat die Ortsgruppe allerdings nicht ermittelt. „Hauptgrund für den scheinbaren Vogelmangel dürfte der milde Winter sein. Auch wenn vor allem in den Mittelgebirgen inzwischen einiges an Schnee liegt, finden die meisten Vögel in der freien Landschaft und in den Wäldern noch genügend Nahrung", erklärt Jordan zum Hintergrund. Der Drang zu den Futterstellen in den Siedlungen halte sich damit in Grenzen.

Haussperling auf Platz eins

In der vorläufigen Top Ten in der Region, zu der die Landkreise Diepholz, Heidekreis, Nienburg (Weser) und Verden (Aller) zählen, landet der Haussperling auf dem ersten Platz, gefolgt von der Kohlmeise auf Rang zwei. Dahinter folgen Blaumeise, Feldsperling und Amsel. Auf Position sechs folgt der Buchfink, dahinter rangiert die Ringeltaube. Platz acht belegt das Rotkehlchen vor der Elster. Die Rabenkrähe komplettiert die zehn bisher am häufigsten beobachteten Wintervögel 2021 in der Region Weser-Mitte, so Jordan. Mit Blick auf Deutschland, Niedersachsen und den Landkreis Diepholz hat sich in dieser Rangfolge nicht viel verändert, sagt Daneke. „Die Blaumeise ist trotz des starken Rückgangs noch stark vertreten.“ Bundesweit verzeichnete der Naturschutzbund Erkrankungen und schließlich das Sterben der bekannten Vogelart durch das Bakterium Suttonella ornithocola. Um 16 Prozent sei die Population zurückgegangen, in Niedersachsen um drei Prozent, im Landkreis Diepholz liegt das Blaumeisensterben mit 19 Prozent über dem Bundesdurchschnitt, nennt Daneke die Zahlen.

Grundsätzlich, so sagt er, gehe es bei vielen Vogelarten „bergab“ – eben dadurch, dass es weniger Insekten gebe. Es gebe viele Arten, die ihre Jungen in den ersten Tagen mit Insekten füttern. Und wenn diese nicht da sind, „haben sie ein Problem“. Daneke habe den Eindruck, dass sich Menschen in Corona-Zeiten mehr für dieses Thema interessieren. Sie würden nun vermehrt spazieren gehen und mehr Dinge in der Natur wahrnehmen.

Mit den aktuellen Einschränkungen erklärt Jordan auch die diesjährige Rekordteilnahme. Sie sagt, dass "durch den Lockdown mehr Menschen die Gelegenheit haben, die Natur vor der eigenen Haustür zu entdecken". Von einer "schönen Aktion" spricht auch Daneke. Weil die Menschen sie zu Hause machen können, noch dazu mit Kindern. Und es ist eine "schöne Möglichkeit, was von der Natur zu lernen" – Anreiz zum Mitmachen offenbar. „Wir sehen bereits jetzt, dass sich so viele Menschen wie noch nie zuvor an der Aktion beteiligt haben“, sagt Jordan. Im Einzugsgebiet der Regionalgeschäftsstelle sind es bis jetzt knapp 1500 Menschen, die mitgemacht haben. „Je mehr Menschen sich beteiligen, desto genauer die Momentaufnahme über unsere Vogelwelt im Winter. Die Meldungen vom Wochenende trudeln nun nach und nach ein." Und die Zahl dürfte noch steigen, denn: "Noch bis zum 18. Januar können die am Wochenende gemachten Beobachtungen nachgemeldet werden unter www.stundederwintervoegel.de", so Jordan.