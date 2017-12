Ist beim Reload Festival 2018 dabei: die Band In Flames. (dpa)

In Flames, Beartooth, DevilDriver, Walking Dead On Broadway und Watch Out Stampede: Diese fünf Bands ergänzen das Line-up des Reload-Festivals 2018. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Bereits seit Oktober steht fest, dass auch Größen wie Sepultura und Sick Of It All beim größten Musikfestival im Landkreis Diepholz dabei sein werden. Die Großveranstaltung findet vom 24. bis 25. August 2018 statt.

Mit Watch Out Stampede holen sich die Reload-Macher übrigens auch eine Bremer Band nach Sulingen. Die fünf Mitglieder, die sich dem Post-Hardcore verschrieben haben, verzeichnen seit Jahren einen beachtlichen Erfolg in der Szene und sind nicht zum ersten Mal in Sulingen zu Gast. Die schwedische Melodic-Death-Metal-Band In Flames gehört zu den Größen ihres Genres und genießt in ihrem Heimatland ein großes Ansehen. Mehrfach wurde die Band dort mit Preisen ausgezeichnet.

Diese Bands sind bisher bestätigt

Sepultura, In Flames, Beartooth, Devildriver, Watch Out Stampede, Walkinf Dead On Broadway, Sick Of It All, Eskimo Callboy, Madball, Prong, Torfrock, Pro-Pain, Kaiser Fran Josef, Ryker’s, Annisokay, Booze & Glory, Ze Gran Zeft.

10.000 Menschen haben das Festival im Landkreis Diepholz im vergangenen Jahr besucht.