Thematisch setzt Wilhelm Eugen „Beppo“ Mayr in seinem vierten Roman einen anderen, aber nicht minder politischen Schwerpunkt. „Freiheit für vier Pfoten“ heißt er, ist gerade erschienen und namentlich angelehnt an ein Stück, das Mayr einst mit seiner Musical-AG der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum aufführte. Im Ruhestand widmet sich der Pädagoge nun intensiv dem Schreiben, neben Theaterstücken verfasst er dabei eben auch Romane.

Diese behandelten bisher Themen wie Terrorismus und Kindersoldaten in Afrika. Diesmal aber übernimmt eine Hundedame namens Natascha die Hauptrolle in dem Buch, in dem sie kurz vor dem Einschläfern ihr 17-jähriges Leben noch einmal Revue passieren lässt. Dabei denkt sie auch an die Gruppe von Hunden zurück, der sie sich einst anschloss. Als Teil der Roten-Hunde-Befreiungs-Front (RHBF) gelang es ihr gleich zweimal, Versuchstiere aus Laboren zu befreien und die Einrichtungen zu zerstören.

Wilhelm Eugen Mayr erzählt die Geschichte aus Sicht der „Kleinen Münsterländerin“, die einem realen Vorbild nachempfunden ist: Als Mayr noch Kantor in Münster war, war Jagdhündin Natascha seine ständige Begleiterin. „Um es anschaulicher zu machen, habe ich die Hündin die Geschichte selbst erzählen lassen“, sagt Mayr. Roman und Realität überschneiden sich dabei an einigen Stellen. So etwa, als es darum geht, dass Natascha zum Ärger des Försters im Wald wildert und schließlich eine Jagdhundeausbildung absolviert. Schließlich geht es auch um die erste Bekanntschaft der Hündin, die zweimal trächtig war. Prägend ist für Natascha, die Romanfigur, auch das gemeinsame Aufwachsen mit einer Katze, die eine ganz andere Körpersprache hat als sie selbst.

„Der Roman setzt sich bewusst vom Stück ab“, sagt Mayr. Damit meint er das Mitte der 1990er-Jahre an der KGS Brinkum aufgeführte Musical „Susi und Strolch – oder: Stoppt Tierversuche“. Aus rechtlichen Gründen wurde daraus später „Freiheit auf vier Pfoten“. Unter diesem Titel hat der 73-Jährige die Geschichte inzwischen beim Theaterverlag Elgg untergebracht. In dem Stück spielte bereits die RHBF eine Rolle. Seinerzeit arbeitete die Musical-AG mit dem Bremer Tierschutz zusammen, der einen Infostand bei den Aufführungen hatte. Um Tierwohl drehten sich auch die Musicals „Eine tierische Geschichte“ von 1985, „Das – etwas andere – Dschungelbuch“ vier Jahre später und „Animal Farm“ von 1992. „Man muss immer wieder auf das Tierwohl verweisen“, ist Mayrs Überzeugung.

Etwa acht, neun Monate hat sein vierter Roman in Anspruch genommen. Immer mit kleinerer Unterbrechung, weil Mayr, der 30 Jahre an der KGS Brinkum unterrichtete, noch an anderen Projekten arbeitete. So hat er etwa zwei Musicals geschrieben, die er in Verlagen unterbringen konnte und für die er das gesamte Playback anfertigen musste. Gegen Ende des jüngsten Romans begann er zudem, ein Drehbuch zu seinem Roman „Blind“ über Kindersoldaten zu schreiben. „Ich habe die Geschichte einer Agentur als Roman angeboten, die aber ein Drehbuch haben wollte“, sagt der Seckenhauser.

Auch die Musicals für die KGS hat er selbst geschrieben, acht seiner Werke sind bisher von Verlagen angenommen worden. Der Roman-Form widmet sich Mayr aber erst seit dem Ruhestand. Viel war er damals mit seinem Kurs auf Tour, in Tunesien, der Türkei und Marokko. Als Pädagoge habe er einen Lehrauftrag zu erfüllen gehabt. Deshalb seien die Stücke stark politisch gewesen. Nicht immer sei das gut angekommen, Widerstand habe es etwa bei einem Auftritt in der Türkei gegeben. Bedrohlich wurde es sogar einmal praktisch vor der eigenen Haustür. Die Schüler waren von der Gedenkstätte Buchenwald eingeladen worden, in Weimar das Stück „Ab heute heißt du Sara“ über Antisemitismus im Nationalsozialismus zu spielen. Die Plakate dazu waren zerstört und teils mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Unter Polizeischutz führten die Schüler das Stück auf. „Das war eine intensive Erfahrung für die Jugendlichen“, sagt Mayr, der erklärt, er habe seinen Schülern immer etwas für den Lebensweg mitgeben wollen.

Das gilt nicht zuletzt auch für die Leser seiner Bücher. Der Öffentlichkeit vorstellen kann Mayr den im Verlag Debehr erschienenen Roman „Freiheit für vier Pfoten“ wegen Corona zu seinem Bedauern derzeit nicht. Die geplanten Lesungen will er, sobald möglich, aber unbedingt nachholen. Erhältlich ist der Roman regulär über den Buchhandel.